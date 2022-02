“Festival di Sanremo” 1989. Il ritorno sulla scena della cantante più amata da tutti

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 1989

La 39esima edizione del “Festival di Sanremo” si svolse al Teatro Ariston dal 21 al 25 febbraio 1989. Viene ricordato come l’anno dei “figli d’arte” poiché la conduzione venne affidata a giovanissime star emergenti, tutti rampolli di nomi celebri dello spettacolo: Rosita Celentano, Paola Dominguín, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Avrebbe dovuto completare il gruppo un quinto personaggio, Christian De Sica, che però rifiutò l’incarico.

La manifestazione vide la suddivisione dei cantanti in più categorie; oltre ai Campioni e i Nuovi, venne introdotta una terza sezione (gli Emergenti) che designava artisti con delle pubblicazioni alle spalle nella loro carriera ma che non erano ancora conosciuti largamente dalle masse. Questa categoria non ebbe seguito nelle edizioni successive. Vinse la kermesse canora un inedito duo formato da due fuoriclasse come Anna Oxa e Fausto Leali con il brano “Ti lascerò”, scritto da Franco Fasano, Fausto Leali, Franco Ciani, Fabrizio Berlincioni e Sergio Bardotti.

“Festival di Sanremo”: chi vinse le categorie ‘minori’? Una stella brillò immortale sul palco dell’Ariston

