Carolina Marconi ed il responso che non avrebbe voluto sentire. Pensava l’incubo fosse finito e invece si sbagliava

Carolina Marconi, ex gieffina ed influencer, ha affrontato un difficile e faticoso percorso personale. Un tumore al seno che l’ha messa a dura prova, le ha imposto di dire addio ai suoi lunghi e meravigliosi capelli nero corvino e di cambiare i progetti della sua vita. Ma nonostante questo lei non si è arresa ed è andata avanti, combattiva più che mai, per vincere la sua battaglia che ha reso pubblica per far capire che coraggio e determinazione non devono mai mancare in situazioni del genere.

Dopo diverse sedute di chemioterapia Carolina ha completato il ciclo ma per i prossimi cinque anni dovrà sottoporti ad una cura ormonale che le permetterà di debellare totalmente il male. Farà con tenacia anche questo perché lei punta in alto, vuole realizzare il sogno più grande della sua vita, quello che aveva in mente proprio quando ha scoperto di avere il cancro.

Carolina Marconi, il responso che fa più male

Carolina Marconi vuole diventare mamma. Vuole stringere tra le sue braccia un bimbo o una bimba per creare insieme al suo fidanzato, Alessandro Tulli quello che da sempre ha desiderato: una famiglia.

La Marconi ha scoperto di essere malata proprio durante un controllo effettuato insieme al suo Alessandro in vista di una gravidanza, un desiderio grandissimo per lei. Poi lo stop improvviso ma necessario, la terapia e ora?

La batosta più grande per Carolina. Come lei ha raccontato sui social, davanti al responso del suo medico le è mancato il respiro. La voglia di avere un bambino non è stata affatto messa da parte ma lo specialista è stato chiaro: “vediamo cosa succederà in questi anni”.

Una ferita nel petto per l’ex gieffina che sperava di poter interrompere la cura, magari tra un paio di anni e provare a diventare mamma. “Mi è mancato il respiro sotto la mascherina in quel momento di silenzio.. avevo un’altra volta quel nodo alla gola di angoscia e sofferenza..mi sentivo nuovamente persa” ha ammesso.

Lei era certa che poteva esserci una speranza, una gioia per lei dopo tanta sofferenza ma “quel ‘vediamo’ è stato un duro colpo al cuore che ho accusato pesantemente..” ha ammesso.