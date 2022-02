Covid, libera tutti per il Regno Unito: stop alla quarantena per i positivi

Il Regno Unito mira quanto prima al ripristino della normalità del pre-pandemia: la fine delle restrizioni sarà annunciata oggi da Boris Johnson.

Stop alle restrizioni dettate dal coronavirus e dalla precedente. persistenza dell’emergenza sanitaria: è questa la decisione del Regno Unito, pronta a uscire definitivamente dalla pandemia. La conferma è ufficiale: stando a quanto riportano le fonti ufficiali, l’Inghilterra dovrebbe tornare alla completa normalità, tipica del periodo pre pandemia.

L’annuncio del primo ministro britannico Boris Johnson

Il Regno Unito è pronto a “convivere con il coronavirus”: o perlomeno questa è l’intenzione rivelata da Boris Johnson. Stando a quanto si apprende dai principali media internazionali, il primo ministro britannico desidera tornare alla normalità; pertanto, annuncerà alla Camera dei Comuni il suo nuovo progetto di convivenza con l’infezione virale. Il nuovo piano di ripristino dell’equilibrio politico e socioeconomico alla situazione pre pandemica prevede diverse novità: tra queste spicca l’eliminazione dell’auto-isolamento o della quarantena; normativa da estendere anche per chi risulterà positivo al test SARS-CoV-2. Al contrario, proprio come per l’influenza, quello del confinamento resterà un consiglio e non una coercizione.

In breve, il pacchetto di riforme eliminerà “ogni restrizione che limita le libertà dei cittadini”. Il libera tutti vale soprattutto per l’Inghilterra rispetto alle ultime restrizioni vigenti nelle nazioni del Regno Unito. Nonostante l’ultima svolta, si ricorda che i paesi d’oltremanica sono stati i primi a ridurre sensibilmente le normative anti-Covid, esclusa la breve parentesi conseguente alla diffusione della variante Omicron. Allo stop di mascherine, in vigore da molto tempo, si sbarra anche la quarantena; tuttavia, il nuovo atteggiamento non comporterà l’eliminazione totale del virus. Lo ha ribadito oggi Boris Johnson: la nuova tendenza non è un’addio alla pandemia, ma una convivenza. Essenziale è dunque procedere con l’avanzamento della campagna vaccinale e al richiamo booster.

Proprio come in Italia, anche il Regno Unito registra un calo dei contagi e dei ricoveri: la speranza in un completo ritorno alla normalità è sempre più accesa.