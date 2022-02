Totti-Blasi e l’aria di crisi, dopo Chanel anche Cristian reagisce così: clamoroso

Totti-Ilary, è davvero finita tra i due? Scopriamo insieme come stanno reagendo i figli maggiori Chanel e Cristian

Nonostante Francesco Totti abbia smentito le voci di crisi che riguardano il matrimonio con Ilary Blasi, il pubblico dei social non è parso affatto convinto delle dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore. Il celebre numero 10 della Roma, che ha parlato di “fake news“, ha in aggiunta invitato i media a contenere le speculazioni, essendo in ballo la stabilità della sua stessa famiglia.

Ma come stanno reagendo i figli maggiori della coppia, Chanel e Cristian, di fronte all’ennesimo caso mediatico che vede protagonisti i genitori? Se la 14enne Chanel, fino a questo momento, non ha ancora pubblicato nulla attraverso i propri canali social, da parte di Cristian la situazione è parzialmente diversa: scopriamo insieme il perché.

Totti-Blasi e l’aria di crisi: dopo Chanel anche il figlio Cristian reagisce così

Proprio nella serata di ieri, Francesco Totti ha condiviso un video attraverso i social network, con cui ha cercato di ridimensionare le voci inerenti alla crisi con la moglie Ilary Blasi. L’ex calciatore, nello specifico, ha pregato i fan di non dar credito a quelle che lui stesso ha definito “fake news“. Eppure, come molti non hanno mancato di sottolineare mediante i commenti, la versione del “pupone” non convince affatto.

La coppia, che avrebbe potuto congiuntamente rilasciare delle dichiarazioni – al fine di smentire le dicerie -, sembra ancora decisa a mantenere il silenzio stampa. Da parte dei figli maggiori dei due coniugi, Cristian e Chanel, l’atteggiamento non appare affatto diverso. Se la 14enne, ormai da un po’ di tempo, non posta più scatti attraverso Instagram, per Cristian la situazione è diametralmente opposta.

Il 17enne, che come il papà ha deciso di seguire la sua passione per il calcio, non è infatti attivo sui social. Cristian, che in precedenza aveva un profilo ufficiale, si sarebbe reso letteralmente irreperibile negli ultimi tempi. Ragion per cui, da parte dei fan, risulta impossibile comprendere quale possa essere stata la sua reazione di fronte a questo sconvolgente avvenimento.

I seguaci della coppia, ormai, attendono solo che la Blasi e Totti decidano finalmente di mostrarsi assieme. Solo un comunicato congiunto, infatti, potrebbe rasserenare in tutto e per tutto gli animi inquieti dei fan.