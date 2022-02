Caterina Balivo spettacolare: si veste così e lascia tutti senza parole – FOTO

Caterina Balivo ha sorpreso tutta la sua platea di followers su Instagram pubblicando uno scatto alquanto particolare.

Caterina Balivo è una conduttrice di assoluto livello, seguitissima sui social network dagli italiani per la sua simpatia ma soprattutto per la sua bellezza impressionante. Non a caso la nativa di Napoli è stata anche modella sua straordinaria carriera. I fans la stanno seguendo anche in televisione: la classe 1980 fa parte del corpo di giudici dell’amatissimo programma targato Rai ‘Il Cantante mascherato’.

In occasione del suo quarantaduesimo compleanno, la conduttrice ha scelto di fare un meraviglioso viaggio in montagna. Stando a quanto si legge nelle descrizioni dei post che sta piazzando sul web, la Balivo è andata il Alto Adige. La festa è stata alquanto divertente (come riferito da lei), ma anche le attività che sta facendo in montagna sono molto spassose. Questa sera, Caterina ha pubblicato uno scatto favoloso sul suo profilo di Instagram.

Caterina Balivo si presenta così: web sorpreso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Giornata divertentissima per Caterina Balivo: la conduttrice è andata su una pista sciistica per fare una panoramica discesa. La 42enne ama tantissimo lo sport e non si tira mai indietro. Per l’occasione, la napoletana ha scelto di indossare una tuta che ha spiazzato tutti. “Per paura che qualcuno non mi vedesse, e mi venisse addosso, oggi mi sono vestita da catarifrangente”, ha scritto in didascalia.

Ancora una volta, la Balivo è riuscita a lasciare a bocca aperta il suo vastissimo pubblico di ammiratori e seguaci. Non a caso sono subito arrivati numerosi commenti. “Prevenire è meglio che curare”, “Sempre tutine sobrie”, “Sempre al top dei top…e trovarle anche ste tute…..sei brava a sciare? Se si l’invidia sarebbe massima”, “Sempre fantastica e meravigliosa”, si legge. Nel corso degli anni, la Balivo ha conquistato anche una fetta di detrattori. Sotto ai suoi post non mancano haters che commentano con disprezzo i suoi contenuti. C’è ad esempio chi accusa il suo modo di ostentare le cose e chi critica i suoi outfit.