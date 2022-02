Nuove allarmanti sorprese per la conduttrice de “Le Iene” Belen Rodriguez, al di là della complicità con Teo in diretta, un disguido preoccupa gli autori.

In seguito all’atteso esordio de “Le Iene” nella scorsa settimana, ora la messa in onda di una nuova puntata potrebbe essere in grado di ribaltare l’attuale contraddittoria situazione, creatasi in virtù di alcuni “minatori” atteggiamenti esibiti dalla sua bellissima protagonista in prima serata.

L’appuntamento su Italia 1, nel frattempo, resta previsto per questa sera, martedì 23 febbraio. Nonostante, però, un ultimo spiacevole aggiornamento sulla showgirl, Belen Rodriguez, sarebbe nuovamente riuscito a far crescere la tensione dietro le quinte. La nata sotto il segno dei Gemelli, durante una seduta di prove al fianco dello showman romano, Teo Mammucari, avrebbe infatti commesso un passo falso da non sottovalutare.

“Le Iene” Belen Rodriguez e Teo Mammucari: quel ritardo che non perdona

Tra un irresistibile shooting tinto di rosa e una sessione di yoga pubblicata sul suo profilo Instagram, Belen avrebbe un infine sbagliato i suoi calcoli. Pare che, al di là delle inizialmente frivole critiche posatesi sul suo conto in virtù della sua prima apparizione nel programma Mediaset, altre sarebbero state mosse sul suo conto in maniera fondata, e perciò più insistente. Il tutto si sarebbe innescato per via di un grave ritardo effettuato sul set da Belen in questi giorni.

Secondo le taglienti segnalazioni fornite da “Dagospia”, pare che la soubrette trentasettenne sia giunta in studio con grande indugio, lasciando un margine di assenza di due ore. L’accaduto non sarebbe perciò passato inosservato, di fronte ai vertici della rete, legandosi ad altre supposizioni riguardo al duo composto da lei e Teo.

Vista, dunque, la presunta inaffidabilità della conduttrice nei confronti del suo ruolo, gli autori avrebbero deciso di ridurre quanto possibile la sua performance sul piccolo schermo, così da non mettere in difficoltà la sottoscritta quanto le sorti del programma. A tal proposito si sarebbe esposto anche il parere del pubblico.

Alcuni telespettatori sostengono di non essere pienamente rapiti dal feeling che lega la coppia alla conduzione. Sebbene, al momento, non ci siano reali gaffe da prendere in considerazione. I fan di entrambi sperano, invece, che il secondo appuntamento sia il giusto modo per dimostrare a tutti il loro massimo potenziale.