Maria Di Biase, chi è: carriera, famiglia e figli dell’attrice di Lol2

Maria Di Biase è una dei personaggi che farà parte del cast di Lol2, cosa sappiamo della splendida attrice.

Nasce a Montréal – in Canada – nel 1974, Maria Di Biase vanta un curriculum ricchissimo di esperienze televisive, cinematografiche e teatrali. Chi seguiva “Mai dire Gol” non può inoltre non ricordare le gag dell’attrice insieme a Corrado Nuzzo, il comico col quale fa coppia sia professionalmente che nella vita privata.

Al più presto però la vedremo senza il partner storico in LOL, la seconda stagione della serie di successo. Lo scorso anno non solo ha tenuto incollati tantissimi italiani allo schermo, ma è diventato un vero e proprio fenomeno spopolando sui social: non a caso alcune gag sono diventati dei veri e propri meme.

Chi è Maria Di Biase? Conosciamo meglio la protagonista di LOL2

Cosa sappiamo sull’attrice? La Di Biase è di origini molisane ma trascorre tanti anni della sua vita a Bologna dove si laurea in Matematica. La recitazione è stata però da sempre la sua vocazione. Sono numerose le pellicole a cui ha partecipato, tra i tanti due film di Ficarra e Picone, “La Matassa” e “Anche se è amore non si vede”.

Uno stile tutto suo e che la rende unica, insieme al compagno – con cui specifica non ha intenzione di contrarre matrimonio pur essendo legati sentimentalmente da tanti anni – in giro per l’Italia a trasmettere la loro comicità particolare e per nulla scontata. Come già anticipato la Di Biase vanta anche tantissima televisione: il duo comico ha collaborato per tanti anni con la Gialappa’s Band e partecipato in trasmissioni quali “Quelli che il Calcio” e “Zelig”.

La sua presenza a LOL2 sarà sicuramente entusiasmante ma ancora nulla possiamo sapere in merito. Certamente l’artista ha postato alcuni momenti di questa incredibile esperienza. In una delle foto insieme alla compagna d’avventura, Virginia Raffaele.

Cosa dobbiamo aspettarci? Intanto LOL2 è subito tra le tendenze in rete e sui social ogni piccolo dettaglio viene recepito. I fans non vedono l’ora di concludere il conto alla rovescia. La pagina ufficiale del format ha lanciato qualche indizio ma di spoiler nemmeno l’ombra.