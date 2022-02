L’uscita di scena improvvisa, di due personaggi molto apprezzati dal pubblico di “Amici”, allarma i fan. Che ci sia lo zampino di Maria De Filippi?

La duplice assenza di due protagonisti, spesso risultati essenziali per la messa in scena della storica trasmissione condotta su Canale 5 da Maria De Filippi, aveva finora riportato alcuna spiegazione. Eppure, dopo non essersi presentati, entrambi, allo scorso appuntamento con “Amici” i dubbi sulla quesitone sarebbero divenuti sempre più insistenti.

Fino ad approdare ad alcune possibilità verità. Si tratta della coppia danzante composta dalla ballerina catanese, Francesca Tocca, e dall’attuale e carismatico maestro, il suo compagno Raimondo Todaro. L’ex prolifico vincitore al gettonato talent show di “Ballando Con Le Stelle”, dopo aver partecipato a “C’è Posta Per Te” in compagnia della ballerina una settimana fa, ha poi fatto avvertire di netto la sua assenza nella scuola Mediaset. Cosa sta succedendo davvero?

La storica coppia lascia “Amici”, è colpa di Maria? Il motivo preoccupa i fan

Sebbene, in prima istanza, il pubblico ha decodificato il collegamento da remoto di Todaro e l’assenza di Francesca all’insorgere di una nuova crisi tra i due, l’ipotesi sarebbe stata preso scongiurata. Dal momento, innanzitutto, che nessun indizio effettivo sulla coppia possa rimandare ad una possibile rottura tra i due, le cause della loro assenza al programma potrebbero essere legate da drastiche decisioni intraprese da terzi.

Dunque, se loro storia d’amore sembrerebbe, per il momento, procedere a gonfie vele, lo zampino di una Maria non ancora espostasi in merito a quanto accaduto in studio, avrebbe iniziato a muovere i primi sospetti in rete. Ma non solo.

Il maestro ha sin da inizio puntata destato non poca confusione nell’animo dei telespettatori, essendosi difatti collegato da remoto per seguire i suoi adepti. Che il coronavirus si sia presentato nuovamente alla sua porta? Tutto è possibile. Eppure, ancora nessuna conferma ufficiale.

Nel frattempo in molti continuano a sostenere che l’importante ruolo del maestro al programma potrebbe non essere stato confermato per la prossima edizione. E dunque che si stia optando, da parte della produzione come stando al parere di altri esponenti del corpo docenti, finora non trovatisi in accordo con alcuni suoi comportamenti, per agire sulla questione risolutamente ma con lentezza.