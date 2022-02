“La vita in diretta”, Alberto Matano accoglie in studio un’ospite graditissima e poi lo rivela senza freni: “sono innamorato di te”

Durante la seconda parte de “La vita in diretta”, Alberto Matano ha accolto in studio una serie di ospiti con cui ha affrontato tematiche di spettacolo e gossip. Da Iva Zanicchi a Milly Carlucci, le opinioniste del noto talk show di Rai 1 si sono rivelate più che felici di poter interagire con il giornalista, che nel proporre quotidianamente nuovi argomenti non delude mai il pubblico.

Il primo tema caldo della giornata riguardava proprio la notizia di cui tutti i giornali ed i programmi televisivi stanno parlando: la presunta crisi della coppia Totti-Blasi. Il conduttore, che ha discusso con i propri ospiti in merito alle reazioni scatenate dall’avvenimento, non ha potuto evitare di fare una confessione inaspettata. Nel rivolgersi alla sua ospite, Matano si è sbilanciato come non aveva mai fatto prima d’ora.

Alberto Matano lo ammette in diretta tv: “Sono innamorato”. Il nome vi lascerà a bocca aperta

Tra gli ospiti più graditi della puntata odierna de “La vita in diretta” c’era sicuramente Iva Zanicchi. Alberto Matano, che ha seguito con attenzione le sue vicissitudini al Festival di Sanremo, attendeva da settimane che la cantante venisse a trovarlo all’interno del talk show di Rai 1. Nell’annunciarla, il giornalista non è riuscito a trattenere la propria emozione, che traspariva in ogni singola parola pronunciata.

“Me la merito questa accoglienza?“, ha esordito l’artista, che Matano non ha tardato a rassicurare. “Assolutamente sì, al Festival ti ho seguito come un innamorato“: questo l’affetto e il calore con cui il giornalista ha palesato la propria ammirazione nei confronti di Iva. Gli elogi indirizzati all’interprete di “Voglio amarti” si sono letteralmente sprecati. Milly Carlucci, che conosce la Zanicchi da moltissimi anni, non si è risparmiata nel sottolineare le sue indiscusse qualità, da quelle professionali a quelle umane.

“Ammiro il fatto che tu sia rimasta te stessa per tutta la vita” – ha osservato la conduttrice di “Ballando”, ricevendo il plauso di Matano – “Non ti sei mostrata come qualcuno che non sei“. La cantante, pur non essendo riuscita ad entrare nella top ten della scorsa edizione del Festival, è stata osannata sia dalla critica che dal pubblico in sala. Fin dalla sua prima esibizione sul palco dell’Ariston, infatti, la Zanicchi ha ottenuto una standing ovation.

Matano, che durante la puntata di oggi ha spaziato tra vari argomenti, non ha potuto evitare di chiedere ad Iva cosa ne pensasse dell’affaire Totti-Blasi. L’artista, con la franchezza che la contraddistingue, ha espresso quanto segue: “non ci ho dormito la notte, mi dispiaceva moltissimo per loro. Conosco lei ed è deliziosa“. Come in seguito aggiunto, Iva ha confessato di essersi rasserenata solamente dopo il comunicato dell’ex campione della Roma.

Una vicenda, quella dei coniugi più amati d’Italia, che sta facendo discutere persino i colleghi della tv. La Zanicchi, nel concludere il suo discorso, ha voluto chiosare così: “sono bellissimi e sono felice di saperli insieme“.