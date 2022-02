A “Detto Fatto” una pesante polemica è stata protagonista nell’ultima puntata. In particolare è stato Jonathan a fare chiarezza su quanto accaduto.

Tempo di chiarimenti a “Detto Fatto” nell’odierna puntata. Il programma condotto da Bianca Guaccero ha dedicato un focus a una pesante polemica scatenatasi a seguito della vittoria di Achille Lauro a “Una voce per San Marino” grazie alla quale accederà a l’Eurovision.

Nella gioia dei fan del cantante per l’incredibile traguardo raggiunto, c’è invece chi non è rimasto soddisfatto per questo risultato. In particolare ad attaccare questa vittoria è stato Valerio Scanu in gara alla manifestazione che ha visto così sfumare la possibilità di prendere parte all’Eurovision.

In particolar l’ex di Amici ha sferrato una frecciatina al collega durante un’ospitata a “È sempre Mezzogiorno”: ai microfoni di Serena Bortone ha rivelato come durante la trasmissione abbia portato se stesso. Se si doveva cantare dal vivo ha poi sottolineato come alcuni si siano portati sul palco musicisti che sembrava facessero finta di suonare. Parole che sono apparse come una stoccata al vincitore che ha preso parte alla manifestazione con una piccola band.

“Detto Fatto”: si fa chiarezza sulla polemica scagliata da Scanu contro Achille Lauro

A fare chiarezza sulla polemica scoppiata a seguito delle osservazioni di Scanu contro Achille è stato Jonathan. Figura storica di “Detto Fatto” è stata lui ad aver presentato la manifestazione canora e pertanto si è sentito chiamato in causa prendendo spazio nel format di Bianca per dire la sua sull’accaduto.

Il conduttore, classe 1981 conosciuto per i suoi innumerevoli format, ha raccontato di aver appreso delle critiche di Valerio contro il vincitore tramite i social nello stupore.

“Valerio Scanu si è risentito sostenendo che non abbia approvato la canzone di Achille. Non ho capito se la polemica fosse in merito al fatto che sia stato un vincitore annunciato. Io difendo la manifestazione”, le rivelazione di Kashanian.

Di seguito poi accade l’inaspettato con una richiesta della Guaccero rivolta a Scanu: “Valerio vieni a trovarci”, un invito ufficiale nei confronti dell’artista nella volontà di permetterli di esibirsi in studio.