Chiara Ferragni, il famoso giornale le chiede scusa: “Abbiamo sbagliato”

Chiara Ferragni riceve le scuse dal direttore di un famoso quotidiano d’informazione italiano ma le accuse rivolte al giornale non sono tollerate

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé e questa volta è stata coinvolta in una situazione piuttosto insolita. I protagonisti sono lei, il marito (il rapper Fedez) e un famoso quotidiano italiano.

La coppia vip più famosa e chiacchierata di Italia è finita nel mirino di un famoso giornale italiano. Questa volta però, i due coniugi non hanno preso bene quanto riportato in un particolare articolo del quotidiano e hanno accusato di “giornalismo tossico“. Le scuse ufficiali da parte del direttore editoriale non si sono fatte attendere.

Chiara Ferragni, il famoso giornale le chiede scusa

E’ iniziato tutto quando, pochi giorni fa, Chiara Ferragni ha postato questa foto su Instagram nei panni di Cat Woman, localizzandosi a New York. Nello stesso momento, dalle stories postate sul profilo di Fedez, si poteva facilmente evincere che era rimasto a casa insieme ai loro due bambini, il piccolo Leone e la neo arrivata Vittoria. La vicenda è stata subito notata dal quotidiano Leggo, che ha scritto un articolo a riguardo definendo Fedez come il ‘baby sitter‘. La Ferragni che, come tutti sanno, porta da sempre avanti le sue lotte contro il maschilismo e a favore della parità di genere, non ha affatto gradito questa definizione e in alcune stories ha attaccato il giornale in questione definendolo maschilista e accusandolo di fare giornalismo tossico.

Il direttore del giornale Davide Desario, ha a questo punto approfondito la questione con un intero articolo a riguardo. L’articolo è stato dedicato a tutti i lettori del giornale, ma in particolare è rivolto ai coniugi. A Chiara e Fedez è stato giustamente chiesto scusa. Il direttore ha voluto precisare che non si voleva in alcun modo denigrare il ruolo del genitore. E’ stato piuttosto, ha detto, “un errore commesso per disattenzione e senza fare le dovute considerazioni“. Dopo aver chiesto scusa per questo increscioso errore, il direttore ha però dichiarato di considerare ingiuste le accuse della Ferragni e di rigettarle completamente, chiarendo che Leggo è un quotidiano da sempre attento alle questione di genere.