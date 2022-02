Esplodono le tensioni all’interno dello studio di “Uomini e Donne”: Gianni Sperti ha cercato di aprire gli occhi alla nota dama

Nello studio di “Uomini e Donne” sono esplose le tensioni tra i protagonisti del parterre. Nel corso delle ultime registrazioni, a scatenare una valanga di reazioni è stato proprio l’annuncio della frequentazione tra Diego e Gloria. Ex di Ida Platano lui, vecchia fiamma di Armando Incarnato lei, la nuova coppia non ha mancato di fare scintille al centro studio.

Durante l’appuntamento di oggi, mercoledì 23 febbraio, Diego e Gloria hanno raccontato ai presenti il proseguo della loro conoscenza, non mancando di approfondirne i dettagli. In particolare, una frase della dama non è passata inosservata agli occhi del pubblico: “ci siamo avvicinati molto fisicamente, ma non mi ha baciata“.

In studio, una simile affermazione non poteva far altro che scatenare ulteriori tensioni. Tutti, da Gianni Sperti ad Armando Incarnato, hanno messo in dubbio il reale interesse di Tavani. “Non l’hai baciata perché non ti piace“, l’ha rimproverato aspramente l’opinionista. Nel difendersi, il cavaliere si è trovato costretto a rivelare alcuni sconvolgenti dettagli in merito alla conoscenza con Gloria.

Uomini e Donne, Gianni Sperti non si trattiene più: “sei solo una da una botta e via”

Diego Tavani, attaccato da tutti i membri dello studio, è insorto nei confronti di Gloria, la dama che lui stesso sta tentando di far capitolare in ogni modo. Secondo il cavaliere romano, le esternazioni di quest’ultima avrebbero fatto passare un messaggio sbagliato al pubblico da casa. “Non sarei attratto da te? Stai dicendo che non te l’ho fatto capire?“: queste le proteste di Tavani, a cui la dama ha replicato seduta stante.

“Quando stiamo insieme sento che sei attratto, ma di fatto non mi hai baciata“, ha risposto Gloria, che ha ricevuto il supporto di Gianni e Tina. I due opinionisti, come è noto, non nutrono molta simpatia per il cavaliere, e proprio alla luce di ciò non hanno tardato ad accusarlo. Secondo entrambi, l’interesse che Diego nutre nei confronti di Gloria non sarebbe così forte da spingerlo a baciarla. In evidente difficoltà, il romano ha tentato di spiegare nel profondo le proprie ragioni.

“Per arrivare al bacio ho bisogno di sentire che posso fidarmi di quella persona, e non solo di provare un’attrazione fisica“: queste le parole di Tavani, che non è riuscito in alcun modo a convincere il pubblico. Gloria, che pur ha ammesso di aver percepito l’interesse del romano, è parsa piuttosto turbata dalla situazione. Gianni Sperti, dal canto suo, non ha sicuramente contribuito a rasserenare gli animi.

“Praticamente ti sta dicendo che, per ora, sei solo una da una botta e via!“, le ha sbattuto in faccia l’ex ballerino, a cui il pubblico non ha mancato di applaudire. Maria De Filippi, che non è intervenuta per tutta la durata dello scontro, ha ammonito il suo ospite in merito al tono utilizzato: “Devi contenerti Gianni!“. Diego, messo con le spalle al muro, ha dovuto incassare una valanga di critiche, arrivate persino dalla sua ex Ida Platano.

Anche secondo la bresciana, il mancato bacio da parte di Tavani denoterebbe lo scarso interesse del cavaliere. Solo il tempo dimostrerà la fondatezza o meno dei pronostici di Sperti.