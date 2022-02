Dopo Francesco Montanari? Occhi increduli e tante parole da ascoltare. Per Andrea Delogu si apre un nuovo sorprendente capitolo a mò di “Contrappasso”.

Il secondo countdown ha inizio in una sola settimana per la conduttrice, scrittrice e speaker, Andrea Delogu. Il successo di “Tonica” è stato confermato, dopo il suo brillante esordio televisivo dello scorso 15 febbraio. Ora, in attesa del secondo appuntamento con “Il lato D della musica”, la verità sul suo conto inizia finalmente a brillare di propria luce.

Tante le domande del pubblico dopo importanti ospiti e tanto attese meraviglie, il tutto esibito con originalità in un turbinio d’emozioni, nel suo show in seconda serata. Perché è finita con l’ex marito Francesco Montanari? La risposta, come altre, è stata enunciata in definitiva dalla stessa protagonista del secondo canale Rai. D’altronde, come lei stessa afferma: “la verità viene sempre a galla“.

Andrea Delogu sull’ex marito, “la verità viene sempre a galla” o quando il Contrappasso è necessario

L’amante dell’horror aveva ammesso: “ora in tv vado da sola“. Ma soprattutto “ora basto a me stessa“. Felice, a quattro giorni dall’uscita del suo “libro buio“, dal titolo di “Contrappasso” ed edito HarperCollins, Andrea dimostra al suo caloroso pubblico di non aver mai chiuso gli occhi di fronte al suo passato. Ma piuttosto di aver imparato da esso.

Dopo aver confermato la natura del suo feeling con lo showman partenopeo Stefano De Martino, chiarendo: “siamo solo amici”, è stata la volta del bacio sulle labbra in diretta con Gaia. Bellissimo esempio calibrato dalla critica, non senza un pizzico d’ironia ma manifestato con tanta sincerità, d’amore umano.

“Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore“, ha rotto il ghiaccio Andrea. “Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura“. La conduttrice riminese, ad ogni modo, non ha dimenticato il percorso intrapreso al fianco di Francesco. Ed è infatti rimasta “in ottimi rapporti” con l’attore, nonostante l’inevitabile decisione di comune accordo di volersi orientare e intraprendere percorsi diversi.

In conclusione, non dimenticate l’appuntamento con la presentazione del suo romanzo. Si terrà giovedì 24 febbraio, alle ore 18.00, presso La Feltrinelli di Piazza Colonna, Roma. Tra gli entusiasti, in prima fila, il cantautore Giuliano Sangiorgi: “Voglio leggerti!“