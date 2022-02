Totti Blasi e la crisi? Resterà solo questa immagine. “Il codice fiscale di…” Pazzesco – FOTO

Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia della presunta fine del loro matrimonio ha suscitato un vespaio. Commenta l’accaduto anche la tagliente giornalista Selvaggia Lucarelli

É vero o non è vero? Lo fanno o non lo fanno? Un paese intero è rimasto con il fiato sospeso alla notizia della presunta fine del matrimonio tra due stelle del jet set nostrano come Ilary Blasi e Francesco Totti.

La coppia è stata da sempre mediaticamente molto esposta. Fin dall’inizio della loro frequentazione hanno riempito le pagine della cronaca rosa. Le tappe significative della loro vita sono state rese pubbliche comportando inevitabilmente un’invadenza nella loro sfera privata. Sono stati però anche travolti da un vortice di affetto tanto da destare dispiacere l’insinuazione che il rapporto si sia incrinato.

Francesco Totti e Ilary Blasi: è la fine? Cosa c’è di vero

Pubblicamente nell’aprile del 2005 Ilary Blasi comunicò a Fabio Fazio durante “Che tempo che fa” di essere incinta del primo figlio da Francesco Totti, il giovane Christian, oggi sedicenne.

La coppia si sposò poco dopo con un matrimonio trasmesso in diretta su Sky i cui proventi sono andati in beneficenza, a testimonianza dell’interesse mediatico del loro rapporto. Successivamente sono nate le figlie più piccole, Chanel e Isabel. Tutto sempre alla luce del sole, tutto comunicato al pubblico che si è sentito sempre coinvolto, sia nel buono che nel cattivo tempo.

Gli italiani hanno sofferto insieme alla famiglia Totti-Blasi alla notizia della morte del padre di Francesco sopraggiunta per complicazioni dovute al Coronavirus all’età di 76 anni. Il pubblico si è indignato per Chanel, ancora minorenne, sbattuta in prima pagina in costume da bagno da una famosa rivista, schierandosi dalla parte dei genitori furiosi.

È difficile adesso non empatizzare con loro alla notizia di una presunta crisi dopo 17 anni di matrimonio. É stato il sito Dagospia a far trapelare l’indiscrezione pochi giorni fa.

Capolinea per la “letterina e il calciatore”, oppure no? La motivazione riguarderebbe tradimenti reciproci reiterati nel tempo. Esausto dalle continue insinuazioni, è intervenuto l’ex capitano della Roma. Visibilmente irritato, ha pubblicato una serie di Instagram Stories, smentendo la crisi con queste parole: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news”.

Ha difeso i suoi figli attaccando un certo tipo di stampa: “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

A commentare l’accaduto è stata anche la tagliente giornalista Selvaggia Lucarelli. Non ha potuto fare a meno di notare un particolare dell’outfit di Francesco Totti, sottolineandolo in un suo intervento sul web: “Di tutta questa vicenda resterà solo l’immagine di Totti che invoca il diritto alla privacy con indosso la felpa col suo codice fiscale stampato sopra”.