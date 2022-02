Mancano oramai poche ore all’inizio di LOL 2: tra i grandi protagonisti di questa edizione, c’è anche Virginia Raffaele, uno dei personaggi televisivi più amati

Sta per cominciare la seconda edizione di LOL. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, Fedez e Mara Maionchi erano al timone di questo primissimo esperimento. Di cosa si tratta? Un gruppo di comici vengono messi in una stanza per sei lunghissime ed estenuanti ore, in cui devono fare del loro meglio per farsi ridere l’un l’altro e, allo stesso tempo, non ride. Il primo che ride viene ammonito. In caso di una doppia risata, c’è l’eliminazione dal gioco.

Dopo il grandissimo successo della prima edizione del programma, gli autori si sono messi subito al lavoro per partorire la seconda. Dopo aver messo insieme un cast di incredibili talenti, hanno dato vita a questa seconda bellissima esperienza. Tra i tanti protagonisti di questa edizione c’è la bravissima Virginia Raffaele, che negli anni si è distinta proprio per la sua simpatia e per la sua incredibile capacità nel fare imitazioni.

Virginia Raffaele, chi è la nuova protagonista di LOL 2

Virginia Raffaele è una attrice, showgirl e imitatrice italiana. La sua vita si è consumata per moltissimi anni in un Luna Park dell’EUR, fondato molto tempo fa dai suoi nonni. Si è diplomata all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale, dove ha avuto modo di studiare la danza classica. La sua carriera però non ha seguito questa strada, ma qualcosa di completamente diverso. Infatti, la sua indole ironica, l’ha portata sulla strada della comicità dove ha riscosso un incredibile successo in televisione e in teatro con le parodie dei personaggi del Grande Fratello in Mai Dire Grande Fratello Show, nel lontano 2009.

In seguito poi è entrata nell’ambito cast di Quelli che il calcio, dove si cimentò nelle imitazioni di Roberta Bruzzone, Federica Pellegrini, Belen Rodriguez e poi ancora tanti altri. Intanto, ha preso parte ad alcune commedie al cinema come Una donna per amica o Com0è bello far l’amore.

Poi, nel 2018, è andato in onda su Rai Due uno show ideato e condotto da lei stessa. Nel 2019, ha conquistato tutti come co-conduttrice di Sanremo.