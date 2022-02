Max Angioni, chi è: carriera e vita privata dell’attore di Lol2

Max Angioni è uno degli attori che farà parte del cast di Lol2, ma cosa sappiamo sul personaggio? Scopriamone carriera e vita privata.

Max Angioni nasce a Como nel 1990. Da subito ha scoperto la passione per la recitazione tanto è vero che si è dedicato tantissimo allo studio di questa splendida arte. Inizialmente presso la scuola “Teatro in Centro” formandosi quindi come attore teatrale. Poi scopre la sua speciale attitudine, ovvero quella di fare il comico.

E quindi decide di studiare a Milano presso l’Accademia del Comico. Tanto studio e gavetta l’hanno portato alla seconda stagione di Lol2 insieme ad altri formidabili attori, uno squadrone che ci farà ridere a crepapelle. Non tutti forse conoscono il comico trentenne ma chi lo segue sui social sa bene come la sua comicità sarà una garanzia per il format.

Max Angioni, scopriamo di più sul giovane attore: Da Italia’s Got Talent a Lol2

Nel 2019 Max si era fatto notare come comico già a Zelig Time e l’anno successivo vince il Festival di Cabaret di Martina Franca in Puglia. Ma la vera consacrazione a livello nazionale la ottiene con la partecipazione a “Italia’s Got Talent” dove ottiene i consensi dei giurati e del pubblico. Il suo profilo Instagram è seguito da ben 163 mila followers tutti sempre in attesa dell’ultimo post.

Il comico infatti posta sempre video nei quali celebra la sua arte con gag che fanno sorridere, presentando una comicità fresca e originale. Qualcosa di cui sicuramente il noto format firmato Amazon aveva bisogno ed ha trovato in lui una preziosa risorsa da mettere al servizio dei colleghi di esperienza che fanno parte del cast.

Ci sarò tanto divertimento ad aspettarci e sicuramente ne vedremo delle belle. Intanto ieri ha postato un frame che lo vede nella veste di supereroe e lancia delle opzioni su quali possono essere quelle più valide per definire il suo soprannome.

Il web è letteralmente impazzito davanti a questo video e non vedono l’ora che inizi LOL, l’attesa è quasi finita. Come starà Max al tanto atteso e temuto -1? Lo fa sapere lui stesso ed usa come sempre la carta dell’ironia, video esilarante che lo vede tutt’altro che calmo.