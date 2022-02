Paola Di Benedetto, il manifesto di una bellezza semplice. La conduttrice si mostra su Instagram in uno scatto mozzafiato che stupisce i fan: unica

Recente dal grande successo riscontrato in occasione del Festival di Sanremo, conducendo il “PrimaFestival” in compagnia di Ciro Priello e Roberta Capua, Paola Di Benedetto continua a raccogliere ottimi consensi.

Un’occasione che le ha permesso di confermare il suo talento nelle vesti di presentatrice, dimostrando disinvoltura e stupefacente professionalità. Non è mancata la simpatia, tratto distintivo della sua presenza, che già in passato le ha permesso di ricevere l’apprezzamento del pubblico.

La carriera della showgirl è decollata molto velocemente, a partire dal palco di “Ciao Darwin” dove ha vestito i panni di “Madre Natura”, per poi approdare successivamente all””Isola dei Famosi“. Nel frattempo si afferma come influencer, ed è partecipando alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip” che intraprende una grande svolta, vincendo il reality.

Si sono susseguite diverse esperienze nel suo percorso professionale come conduttrice: “On the Road“, “Ante Factor” e “Hot Factor“, ma la sua presenza sui social non è mai venuta meno. Uno strumento che utilizza non solo per condividere traguardi, ma anche per lanciare messaggi positivi ai numerosissimi fan che la seguono.

Paola Di Benedetto, bellezza senza finzione

Solo qualche settimana fa, Paola Di Benedetto si è lanciata in prima linea nella battaglia della “skin positivity“, pubblicando uno scatto in cui si ritraeva con qualche imperfezione acneica. Al grido di “niente di quello che vedete sui social è reale” ha squarciato il velo di finzione che caratterizza Instagram, mettendoci “la faccia” in tutti i sensi. L’ultimo post non si fa carico di un tema così importante e non presenta l’aggiunta di un testo pro accettazione, ma basta l’immagine a farsi manifesto di una bellezza naturale.

Un look semplicissimo contraddistingue questo primo piano della conduttrice: camicia bianca, capelli sciolti e il suo immancabile sorriso. Anche il make-up risulta estremamente leggero: accenno di fondotinta, il mascara che intensifica lo sguardo e un pizzico di rossetto nude per evidenziare il disegno delle labbra.

Non serve altro alla showgirl per splendere, dimostrando ancora una volta che la vera bellezza supera i confini del “filtro”. Uno schema che riesce perfettamente a rompere con il suo ultimo post, raccogliendo l’ammirazione dei fan: “Stupenda come sempre“, “Bellissima“, “Divina“.