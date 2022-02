Elettra Lamborghini, la rivelazione inaspettata sui social: “Ho solo fott***mente voglia di fare questa cosa”. Messi tutti a tacere – FOTO

Elettra Lamborghini, la burrosa twerking queen è stanca di rispondere sempre la stessa domanda. Sbotta sui social dopo essere stata investita da una bella polemica

Chi ha recentemente aperto i social network è incappato sicuramente in immagini canzonatorie ai danni della showgirl Pamela Prati, accusata di peccare di falsa modestia dopo le sue dichiarazione un po’ contraddittorie a “Belve”. Si è scatenata una pioggia di meme al riguardo.

Elettra Lamborghini (Instagram)

Che cosa ha a che vedere questa vicenda con Elettra Lamborghini? Ebbene, anche la bella ereditiera e celebre cantante di “Pem Pem” ha degli irrisolti con la popolare trasmissione di Rai Due. A quanto pare, forse proprio per non incappare nelle stesse polemiche che hanno investito la Prati, ha bloccato la messa in onda della sua intervista con la presentatrice Francesca Fagnani. Risultato? Si è comunque alzato un polverone che ha lasciato i fan a bocca asciutta e con una grande curiosità: cosa ha detto di così rivelatorio la rampolla di casa Lamborghini tanto da non volere la sua diffusione? Quale scoop non sapremo mai?

Elettra Lamborghini stringe al petto il suo grande amore

Come se non bastasse, Elettra Lamborghini ha contemporaneamente respinto delle insinuazioni molto invasive sulla sua vita privata.

L’opinionista ed esperta di gossip Deianira Marzano ha usato Instagram per diffondere una notizia. Queste le sue parole: “La nostra amata Elettra, l’altro giorno, in una Storia era in un negozio per bambini. Sarà mica in dolce attesa?”.

Non ci sarebbe nulla di strano, a maggior ragione che la regina del twerking è stabilmente legata al disc jockey olandese Afrojack, sposato nel settembre 2020 a Villa del Balbiano, sul Lago di Como.

Tuttavia, sembrerebbe che la cantante non ami particolarmente questa domanda che, a quanto pare, le verrebbe posta di continuo. Ha sbottato con forza sui social: “Raga, non sono incinta. Non ne posso più di ‘sta domanda… Ho solo fott***mente voglia di mangiare tutta la mer*a che mi pare. Punto”.

Cala il silenzio in proposito. Dobbiamo aspettarci (com’è giusto che sia) che sia la diretta interessata in futuro a rivelare questa lieta informazione.

L’unica “figlioletta” che Elettra Lamborghini mostra al mondo con orgoglio è la sua dolce cagnolina Lea, trattata come una vera principessina con tanto di regalo per il suo compleanno: un osso delizioso con scritto “Happy birthday”.