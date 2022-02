Ballando con le Stelle, Marco Del Vecchio e Sara di Vaira hanno fatto parlare il pubblico del programma di Milly Carlucci per moltissimo tempo

Marco Del Vecchio e Sara di Vaira sono stati una coppia molto discussa di Ballando con le Stelle. Tutto è accaduto durante l’ottava edizione dello show di Milly Carlucci. La ballerina professionista era stata messa in coppia con il campione di calcio e, tra una prova e l’altra, tra i due era scoppiata una inattesa e incredibile scintilla.

Qualcosa di incredibile e di sicuramente inaspettato, che portò i due a lasciarsi con i loro rispettivi partner. Un amore travolgente che non lasciò loro via di scampo. Non riuscirono a reprimere la passione che provavano l’uno per l’altro e, dopo aver provato ad essere soltanto amici, alla fine decisero di lasciarsi andare alla potenza del loro sentimento.

Ballando con le Stelle, tutta la verità su Marco Del Vecchio e Sara Di Vaira

I due cominciarono così una vita insieme e, appena terminato il programma televisivo, hanno intrapreso la stessa strada mano nella mano. La loro relazione, però, è stata destinata a terminare presto. Infatti, dopo due anni di amore, si sono lasciati. Avevano anche deciso di vivere insieme e pensavano davvero che la loro storia potesse durare per sempre ma così purtroppo non è stato.

Il motivo della loro separazione? Tutto è accaduto nel 2014, quando Marco si invaghì di Euridice Axel, l’attrice de Le Tre Rose di Eva. Un “tradimento” che spezzò il cuore di Sara, che si limitò a rilasciare un semplice “no comment” quando le venne chiesto di dire qualcosa. Intanto, in una intervista, Marco aveva evitato la domanda su di lei parlando della sua prima moglie. “Io e la mia ex moglie siamo affiatati. Nonostante la separazione, formiamo una vera famiglia: io ci sono per lei, lei per me e insieme seguiamo i nostri ragazzi. Durante la giornata siamo inseparabili e la sera ognuno va a casa sua. Non potrei mai fare a meno di lei: è la madre dei miei figli e ci vogliamo bene”.