Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli al cinema con il film L’ombra del giorno, ma fuori dal set chi sono?

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono la nuova coppia d’oro del cinema, dal 24 febbraio saranno loro i protagonisti delle sale cinematografiche italiane e i fan non vedono l’ora di vederli.

Ma lontano dalla telecamere, tra loro cosa c’è? Galeotto il set che li ha fatti conoscere e innamorare. A quanto pare i due stanno vivendo una storia unica, ma tentano di lasciarla privata così da non innescare voci al riguardo. Infatti, nonostante da mesi si parli della loro relazione, nessuno dei due ha mai confermato o smentito il gossip e su Instagram solo da qualche giorno sono spuntate delle foto inerenti ad un’intervista per Repubblica.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, tutto sulla loro relazione

Mai una dichiarazione o una parola di troppo sulla loro storia d’amore, nata sul set di L’ombra del giorno. Eppure, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sembrano stiano vivendo una storia incredibile, lontana dalla telecamere e dal gossip.

Lo si può notare dagli scatti pubblicati dall’attrice sul suo profilo Instagram dove si mostra insieme al suo fidanzato in posa per un’intervista per Repubblica. Proprio per l’occasione la Porcaroli avrebbe affermato: “Stiamo bene” e il suo collega avrebbe aggiunto: “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”.

L’età per i due sembra soltanto un numero, visto che Riccardo Scamarcio ha quarantadue anni e Benedetta Porcaroli ventitré. Inoltre, l’attore ha anche una bambina avuta nel 2020 con Angharad Wood, manager britannica. Prima ancora ha vissuto una storia con Valeria Golino, finita poi nel 2018. La sua attuale fidanzata, invece, ha avuto una relazione con il regista Michele Alhaique.

Due strade completamente diverse, che a quanto pare si sono trovate ed ora non hanno nessuna intenzione di lasciarsi. Che sia per sempre o solo per un po’ non possiamo saperlo, ma per il momento una cosa è certa: Riccardo e Benedetta sono una delle coppie più seguite e amate dal web.