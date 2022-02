Eros Ramazzotti tra le braccia dell’ex moglie? Le immagini insieme a Marica Pellegrinelli fanno il giro del web

Giorni, settimane, quelli appena trascorsi nei quali abbiamo letto e sentito intensamente la triade più chiacchierata del momento: Michelle Hunziker che si lascia con il marito Tomaso Trussardi e che ritrova, almeno in tv, il primo marito Eros Ramazzotti. Il bacio che i due si sono dati in diretta su Canale 5 ha fatto il giro dei giornali e del web ed in un attimo ha portato indietro la memoria facendo sognare ad occhi aperti i nostalgici.

Ma tra Eros e Michelle c’è davvero un ritorno di fiamma? Prima dello show il cantante aveva smentito tutto dicendo di essere single, poi le immagini che abbiamo visto hanno fatto pensare ad altro. Un volo pindarico nel tempo ed un amore che dopo un giro lungo anni ed anni potrebbe ritornare.

In tutto questo però abbiamo sentito nominare pochissimo Marica Pellegrinelli, la seconda moglie di Ramazzotti. Lei è stata proprio messa da parte? Dalle immagini dei social non si direbbe.

Eros Ramazzotti e Marica di nuovo insieme: le IMMAGINI

Mentre per il gossip Ilary e Totti prima si lasciano e poi smentiscono tutto, Eros Ramazzotti torna da Marica Pellegrinelli. I ben attenti avranno notato il video pubblicato ieri nelle Instagram Stories dal cantante. L’incontro con la sua seconda moglie e madre dei suoi figli ed un rapporto intimo e molto scherzoso che mostra come tra di loro non ci siano incrostazioni.

Marica ha partecipato alle sfilate della Settimana della Moda milanese ed Eros ha voluto immortalare il look scelto dalla sua ex compagna, per lui alquanto discutibile.

“Ecco a voi la fotomodella Marica Pellegrinelli” dice a tutti Eros su Instagram inquadrando la donna dalla testa ai piedi e con il volto non proprio riconoscibile per via degli occhiali da sole, la mascherina ed il cappello.

Lei sta al gioco e ballando dice: “Vuoi fare la baldoria” in riferimento al video che ha spopolato su TikTok. Eros ha immortalato tutto per il fatto che la Pellegrinelli indossa le ciabatte con i calzettoni, impossibile da guardare per il cantante, chic e piene di stile per l’ex moglie.

Perché i due siano insieme, in un appuntamento così particolare, non ci è dato saperlo ma di certo non sono passati inosservati. Eros torna tra le braccia di Marica dopo il bacio con Michelle? Cosa mai sta combinando? Staremo a vedere!