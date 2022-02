Totti ed Ilary è finita? “Io so come andranno le cose” dettagli sconvolgenti

Non si placa il gossip su Totti e Ilary: ora però parla un’amicizia in comune. Lui conosce la coppia ma anche Noemi e sa come finirà tutto

La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrava il gossip più clamoroso del 2022 ed invece sono bastate poche settimane di distanza ed i rumors sulla crisi di altri due nomi in vista per spazzare via l’attenzione mediatica su di loro e l’ex marito, Eros Ramazzotti. Parliamo ovviamente di Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Nelle ultime ore non si parla d’altro. Della crisi, della separazione imminente, della semi-smentita del Pupone che parla di “fake news” ma non cita Ilary, lei che fa vedere tutta la sua famiglia riunita sui social ed infine la donna che avrebbe rubato il cuore dell’ex capitano della Roma, Noemi.

Sconosciuta fino a qualche giorno fa, ora ha gli occhi addosso di mezza Italia con il marito dal quale si sta separando che a Il Messaggero ha detto: “Doveva usare più attenzione, al Capitano la mia comprensione”. Ma quale sarà la verità e come si chiuderà questa vicenda? C’è chi ha le idee chiare e spiega come andranno le cose.

Totti ed Ilary, come finirà: parla lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Nuccetelli (@alexnucce)

È Alessandro, conosciuto da tutti come Alex Nuccetelli, ex tronista di “Uomini e Donne” oltre che ex marito di Antonella Mosetti e padre della figlia Asia, che a Leggo dice la sua e svela a tutti come questo grande triangolo mediatico andrà a finire.

Parla proprio lui che è uno degli amici storici di Francesco Totti ma anche amico di Noemi. Nella scena romana vip e glamour lo conoscono tutti e secondo le indiscrezioni dovrebbe essere anche uno dei nuovi concorrenti de “L’Isola dei Famosi” condotta proprio da Ilary.

Alex e Francesco sono come fratelli, si conoscono da una vita e fu proprio lui a presentare al Pupone colei che è diventata sua moglie. Uno di famiglia insomma tanto che Asia Nuccetelli quando era nella casa del “GF Vip” definì l’ex calciatore come uno zio.

L’ex della Mosetti ha confermato di conoscere entrambi, Francesco e Noemi, ma non di averli presentati. Ha definito “folli” le cose lette in questi giorni, in particolar modo nei confronti delle rispettive famiglie e dei figli. Poi su Totti ed Ilary specifica di non essere a conoscenza dei problemi personali e ipotizza che il loro rapporto potrebbe non essere più quello di un tempo.

Di una cosa Nuccetelli però è certo: loro si vogliono bene. “Ne hanno passate tante e alla fine resteranno insieme vedrete”, ha confidato l’amico del Capitano a Leggo.