Stefano De Martino nei guai, carriera messa a rischio da una scelta importante: ai ferri corti con la Rai

Il conduttore sembra abbia detto “no” ai vertici Rai che gli hanno proposto di guidare i giochi di una celebre trasmissione tv.

Su tutti i giornali di gossip leggiamo della sua ritrovata armonia sentimentale con la ex moglie Belen Rodriguez con cui sempre più spesso è sorpreso insieme mentre entra ed esce dalla sua casa di Milano. Nulla di confermato ma in molti sperano che sia una nuova vita per Stefano De Martino.

Lui nel frattempo conduce “Stasera tutto è possibile” in onda il martedì sera con ospiti sempre diversi intenti a cimentarsi in prove di abilità e destrezza fisica uniche e spassosissime. Voci di corridoio però hanno confermato che i vertici Rai gli avrebbero fatto una proposta allettante per la sua carriera a cui lui però ha rifiutato senza indugio. Di cosa di stratta?

Stefano De Martino cos’ha rifiutato da far infuriare la Rai? Lui preferisce Maria

TvBlog è stata la prima testata che ha annunciato che la Rai aveva proposto a De Martino di ricondurre “Made in Sud” dopo il lungo periodo di fermo legato al Covid.

Il conduttore però pare essersi tirato indietro, dopo 2 anni in molti speravano di rivederlo nuovamente pronto a saltare a bordo dell’avventura tv che è stata per lui come un trampolino di lancio alla conduzione.

Le ultime indiscrezioni parlano però di una sua volontà di restare fuori dal programma di Rai 2 in quando avrebbe già dato conferma a Maria De Filippi per partecipare al serale di “Amici” sempre in veste di giudice. Una scelta che sembra però non essere stata molto apprezzata dalla Rai che si aspettava maggiore entusiasmo da parte sua.

Non sappiamo se Mediaset gli avesse proposto un cachet minore rispetto al programma di Canale 5 o tantomeno se le date coincidano, ma visto il rifiuto sono in tanti ora a darsi le risposte cercate. Quel che è certo è che presto vedremo nuovamente l’ex ballerino calcare ancora il palco del serale, con i suoi giudizi severi ma sempre molto azzeccati e meritati per i ragazzi in gara.