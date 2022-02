Il Volo: per Ignazio Boschetto si avvicinano i giorni più cupi. È passato un anno dalla tragica vicenda ed il dolore è ancora vivo

Tra pochi giorni, precisamente il 1° marzo, ricorderemo la morte di un grande della musica italiana, Lucio Dalla. Sono ormai dieci anni che il grande maestro se ne è andato e in quel giorno non mancheranno gli omaggi. Il resto del Carlino, il giornale della sua città, Bologna regalerà a tutti i suoi lettori un grande ricordo: l’omaggio dei ragazzi de Il Volo.

Ignazio, Gianluca e Piero cantano una loro personale versione di Caruso registrata, grazie alla Fondazione Lucio Dalla, all’interno di Casa Dalla. Ad accompagnarli il pianoforte del maestro Teo Ciavarella.

Con la loro magica voce, una delle canzoni più belle di Dalla e delle più conosciute al mondo riecheggerà in uno dei luoghi simbolo della vita del maestro e tutti i fan del trio di tenori non vedono l’ora di ascoltarli. Ma questi giorni per il gruppo non sono cupi solo per questa ricorrenza. C’è un altro anniversario che fa ancora più male, per tutti ma soprattutto per Ignazio Boschetto.

Il Volo, Ignazio Boschetto e l’addio più difficile

Il prossimo 28 febbraio, infatti, sarà il primo anniversario della morte del papà di Ignazio Boschetto. Il signor Vito è stato stroncato da un malore lo scorso anno mentre si trovava a casa proprio nella città di Lucio Dalla, Bologna. Quella città nella quale il papà di Ignazio con tutto il resto della famiglia, lasciando la sua amata Sicilia, si era trasferito per rimanere vicino al figlio e seguire le sue vicende artistiche.

Ignazio deve tutto al papà che non solo lo ha sempre sostenuto nel corso della sua carriera ma è stato proprio lui che lo ha spronato a intraprendere questo percorso artistico. Vito aveva capito che il figlio aveva delle grandi potenzialità e fu proprio lui ad iscriverlo ai provini di “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici. Tutto il resto lo conosciamo.

A pochissimi giorni dalla morte del padre, Ignazio ed i suoi amici, Gianluca e Piero, l’anno scorso, hanno dovuto fare lo sforzo più grande. Mettere il dolore da parte ed esibirsi. Il trio di tenori, infatti, ha partecipato, come da accordi, al Festival di Sanremo con il loro personale ricordo ed omaggio al maestro scomparso Ennio Morricone.