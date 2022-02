Ucraina, la guerra è iniziata, duro attacco nella notte: “Centinaia di vittime”

Iniziata la guerra in Ucraina nella notte. Putin ha annunciato in diretta l’attacco via terra per difendere il Donbass

E’ iniziata la guerra in Ucraina. Putin ha annunciato, questa mattina, in diretta tv l’attacco spiegando che si tratta di “Un’operazione militare per proteggere il Donbass”. Il presidente russo ha subito precisato che le operazioni non sono diretta ad occupare il Paese ma solo alla sua smilitarizzazione, ecco perché ha chiesto all’esercito di Kiev di “consegnare le armi e andare a casa”.

Putin non parla di guerra ma di “operazione militare speciale” in quanto l’espansione della Nato è considerata inaccettabile e le richieste di sicurezza rivolte agli Stati Uniti non sono state accettate.

Le esplosioni in Ucraina sono state già diverse, avvertite in molte città, non solo al confine. Ad Odessa sono sbarcate truppe russe, e anche nella capitale Kiev ci sono stati gli attacchi. I suoni delle sirene hanno dato l’allarme e la presidenza ucraina ha già diffuso le prime immagini dell’attacco. Secondo la Cnn le vittime sono già tantissime anche se non è ancora precisato se si tratti di morti o feriti.

Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia e anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo denuncia Kiev, secondo quanto riferisce la Cnn. Le sirene stanno suonando anche a Leopoli dove si sono trasferiti molti diplomatici, in seguito all’aggravarsi della crisi.

7.50 – Kiev, lunghe code ai benzinai per la fuga. Testimoni oculari riferiscono che a Kiev si stanno formando «lunghe file ai benzinai» e il traffico nelle strade, specie in periferia, «è intenso». Gli abitanti della capitale, stando a due diverse testimonianze e alle app di monitoraggio del traffico, stanno cercando di lasciare la città.

7.49 – Zelensky: fermare Putin. «Fermare Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all’Ucraina». Lo twitta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

7.47 – Di Maio: aggressione russa gravissima. «L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza». Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter.

7.45 – Draghi: condanniamo attacco russo. «Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione». È la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l’attacco russo all’Ucraina.

7.20 – Mosca: annientate difese aeree ucraine. «Le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse». Lo sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.