Monica Bertini regala una buonanotte indimenticabile: una moderna “Pretty Woman” tutta da gustare – FOTO

La giornalista ieri sera ha incantato con effetti speciali, una versione inedita di lei che ha mandato molti fuori di testa.

In questi giorni al Teatro Nazionale di Milano sta succedendo una vera magia. Il film con Richard Gere e Julia Roberts è sbarcato in versione musical per la gioia di tutti quegli adulti che sono cresciuti con la favola della giovane sfortunata che ha fatto breccia nel cuore del benestante imprenditore.

Sul sito ufficiale dell’evento leggiamo che il musical ha cercato di mantenere l’impianto narrativo del successo cinematografico che ha fatto vincere un Oscara alla Roberts. Lo stesso spettacolo, nell’agosto del 2018 aveva celebrato la sua prima mondiale a Broadway riscuotendo il tutto esaurito.

Terminata la messa in scena in Italia poi si sposterà anche sui palcoscenici di Amburgo e di Londra dopo un periodo di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria. Intanto ne ha potuto però ammirare la bellezza recitativa e coreografica anche la giornalista di Sport Mediaset Monica Bertini che ieri sera è uscita a teatro con amici. Vediamo la foto scattata e con chi era?

Monica Bertini fa faville, unica e bellissima stende tutti

Per tutti quelli che stavano già immaginando un’uscita a due con il suo Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, purtroppo dovrete abbandonare l’idea.

Nelle stories Instagram mostrando i biglietti ringrazia l’autore Luca Alghisi e la sua compagna Giada Manfredini, gli amici che hanno deciso di uscire con lei e recarsi allo spettacolo della sua beniamina da sempre.

Monica infatti come didascalia alla foto di gruppo ha scritto: “Buona notte da noi 🌙⭐️ #musical #prettywoman #myfavoritefilm” a testimonianza del suo animo romantico e sognante che la caratterizza.

I tre sono vicini al cartellone del musical e sorridono felici dopo averne apprezzato la rappresentazione, occhi grati di quanto vissuto e una bellezza, soprattutto quella della Bertini, che stende.

Nel selfie primo piano lei è davanti agli amici e possiamo notarne il trucco leggero ma molto garbato nei suoi punti critici. Labbra carnose e occhi da cerbiatta che esplodono di luce propria e fanno innamorare. Una buona notte insolita da parte sua ma che ha fatto innamorare e rivelato un aspetto inedito del suo carattere sensibile.