La neo mamma ieri ha condiviso uno scatto meraviglioso di lei e la sua piccola mentre si accinge a suonare al piano, è però super seducente e provocante.

Lei ed il compagno Pietro Palumbo sono diventati genitori della piccola Alma appena pochi giorni fa ma fin da subito la cantante di Caltagirone non ha mai smesso di condividere con la sua community Instagram momenti di amore con lei. Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è una mamma eccezionale e non passa momento in cui lei non ringrazi la vita per quanto di bello e potente le ha regalato con tanta generosità.

Poche ore fa sul feed della sua pagina Ig ha pubblicato una foto scattata tra le mura della sua casa mentre è seduta davanti al pianoforte e sorregge la sua infante.

Lancia un messaggio diretto e sincero a tutte le donne, e lo fa sfoggiando un mini abito di seta rosa chiaro che scopre le gambe longilinee e super toniche nonostante il recente parto. Leggiamo quanto ha comunicato con il cuore in mano.

Levante con la figlia Alma dieci giorno dopo il parto, fan in delirio

Levante nella didascalia coglie l’occasione per raccontare cosa pensa della maternità e come sta vivendo questi primi giorni di totale simbiosi con la sua bambina, che per lei è solo una ricchezza aggiuntiva e non una zavorra che le potrebbe impedire di tornare a cantare ed esibirsi sul palco.

“Dieci giorni. Ritorno al piano con una mano sola e con quattro mani, con la destra suono con la sinistra tengo Alma. Mi ascolta suonare e cantare… (…)”.

Poi prosegue svelando che non bisogna temere di diventare madri, “La paura di questo viaggio che sembra arrestare qualsiasi donna va assolutamente allontanata”.

Per la cantante sembra essere tutto meno grave di quanto si pensi perché lo vive con spirito nuovo e pieno di energia. “Non è semplice di certo. È un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia”.

“Ma non è una condizione ‘invalidante’…è vita vera, ricchezza. (…) Ritorno al piano con quattro mani. Con il doppio della vita, con il triplo della fatica…ma che muscoli qui in cima alla montagna”.

Termina così il suo racconto di questi primi 10 giorni in cui la consapevolezza si fa mutata e non smette di sorridere alla gioia più grande che la vita le abbia donato. Neanche a dirlo, lo scatto ha catturato in pochissimo tempo oltre 128mila like e migliaia di commenti estasiati.