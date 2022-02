Silvia Toffanin è al timone di Verissimo da ormai anni, il programma di successo che racconta tantissime storie di vita di molti dei Vip del panorama Italiano e non solo. Da quest’anno Verissimo va in onda anche di domenica pomeriggio.

Amata e voluta da milioni di telespettatori, Silvia Toffanin è tra le conduttrici italiane più giovani presenti al momento in televisione ma nonostante la sua età, il suo guadagno tocca cifre da far girare la testa: Silvia percepisce anche più di Maria De Filippi, la presentatrice forse più stimata di Canale 5.

Sarà per la sua gentilezza e classe durante le interviste e per la sua capacità di mettere sempre i suoi ospiti a loro agio? Il motivo del successo di Silvia è di sicuro tra queste domande. Apprezzata anche dalle colleghe e stimata da coloro che siedono nello studio di Verissimo che spesso si lasciano andare durante l’intervista al racconto di momenti di vita privata. Non è mai stata violata la privacy di nessuno degli invitati al programma proprio grazie al modo di impostare l’intervista della Toffanin, semplice e mai invadente. Non è allora immotivato l’amore che la circonda anche se nel mondo dello spettacolo c’è qualcuno che vorrebbe scavalcarla e conquistare il suo posto.

Silvia Toffanin e la somma strabiliante di denaro guadagnata ogni anno: circa 1 milione e 370 mila euro l’anno

La somma di denaro guadagnata dalla Toffanin pare sfiorare circa 1 milione 370 mila euro l’anno, una cifra da capogiri. Molti hanno accusato la donna di guadagnare così tanto, molto più delle sue colleghe, in quanto compagna di Pier Silvio Berlusconi. Chiacchiere di corridoio smentite dalla bravura della conduttrice dimostrata ogni sabato e domenica pomeriggio durante la conduzione di Verissimo.

Da una settimana la Toffanin, sta affiancando Ezio Greggio a Striscia la Notizia dove come volevasi dimostrare, sta confermando la sua bravura ed eleganza anche in un contesto diverso da quello in cui siamo abituati a vederla. Non è quindi complice del suo guadagno, il legame con Pier Silvio: la coppia è insieme da diversi anni anche se non ha mai deciso di unirsi in matrimonio, diventando genitori di due bambini e formando allo stesso modo una famiglia unita e felice.