La De Filippi non fa sconti: “abbiamo dovuto cacciarla”. Lei saluta così Uomini e Donne

Maria De Filippi, durante la puntata di “Uomini e Donne”, ha fatto un annuncio che ha spiazzato il tronista Matteo Ranieri: “abbiamo dovuto cacciarla”

A “Uomini e Donne”, in queste ultime settimane, stanno scricchiolando svariate frequentazioni, alcune delle quali, soprattutto durante le scorse puntate, parevano sul punto di interrompersi definitivamente. È proprio quanto è accaduto tra il tronista Matteo Ranieri e la sua corteggiatrice Federica, che da molti era stata considerata come la papabile scelta dell’ex di Sophie Codegoni.

I due, con grande dispiacere da parte dei fan, hanno più volte dimostrato di non comprendersi e di non saper trovare un punto d’incontro. Questo, perlomeno, era lo stato d’animo del tronista e della corteggiatrice durante l’ultima registrazione. Matteo, affranto, sembrava addirittura aver perso le speranze rispetto a questa frequentazione con Federica.

Quest’oggi, quando Maria De Filippi lo ha invitato al centro studio, il Ranieri è venuto a conoscenza di un’ulteriore, sconvolgente notizia in merito alla corteggiatrice. “Lei non c’è” – ha annunciato la conduttrice – “abbiamo dovuto cacciarla“. In studio, di colpo, è piombato un silenzio imbarazzante. Analizziamo il perché di questa inconsueta decisione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi non fa sconti: “abbiamo dovuto cacciarla”. Il motivo è sconvolgente

Matteo Ranieri, chiamato al centro studio da Maria De Filippi, si sarebbe aspettato di tutto, fuorché l’eventualità di ritrovarsi completamente da solo. Nessuna delle sue corteggiatrici, infatti, era presente in puntata per confrontarsi con lui. Se di Denise, dopo la spiacevole vicenda che l’ha vista coinvolta assieme ad Armando Incarnato, non si è saputo più nulla, il pubblico fremeva di conoscere gli sviluppi del rapporto tra Ranieri e Federica, che si era improvvisamente raffreddato.

Purtroppo, come annunciato dalla conduttrice, la redazione si è trovata costretta a prendere delle decisioni drastiche nei riguardi di Federica. “L’abbiamo dovuta mandare a casa” – ha spiegato la De Filippi a Ranieri, per poi specificare – “Aveva qualche linea di febbre“. Ovviamente, le norme per il contrasto alla pandemia hanno imposto alla produzione una decisione di questo tipo. Decisione che, come era ovvio che accadesse, ha davvero rattristato il tronista, che ha commentato con un lapidario “sono proprio sfigxxo quest’anno“.

Tuttavia, la corteggiatrice non se n’è affatto andata a mani vuote. Federica, infatti, prima di abbandonare le quinte del programma, si è ritagliata del tempo per scrivere un dolcissimo e commovente messaggio a Matteo, che la conduttrice gli ha letto durante la puntata. “Sei la persona che, con la tua dolcezza immensa, i tuoi occhioni da cerbiatto ed il tuo garbo, è riuscita ad avvicinarmi, cosa che non permetto a nessuno da tanto“: quella di Federica, agli occhi del pubblico, è apparsa come una vera e propria dichiarazione d’amore.

La corteggiatrice, che ha espresso il proprio rammarico per non poter presenziare alla puntata, ha invitato il tronista a viversi a pieno la straordinaria possibilità offerta dal programma, senza preoccuparsi del futuro. Federica ha poi voluto spiegare il comportamento ostile che lei stessa, nel corso delle precedenti puntate, aveva assunto nei confronti del tronista: “scusa per le urla, ma sono il mio modo per dire che ci tengo“.

Un messaggio, quello di Federica, che aveva anche la funzione di deporre l’ascia di guerra. Il tronista, che è parso rasserenato dalle parole della corteggiatrice, ha ringraziato la De Filippi per avergli permesso di conoscere questi dettagli circa lo stato d’animo della ragazza.