Doc, ci sarà la terza stagione della serie? Luca Argentero non è riuscito a trattenere il proprio pensiero a riguardo

È stata la serie rivelazione del 2020 e continua ad esserlo anche con la sua seconda stagione, attualmente in onda su Rai 1. “Doc – Nelle tue mani” è il prodotto scritto da Francesco Arlanch e Viola Rispoli che ha convinto milioni di telespettatori. Il protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, è un medico che lotta quotidianamente non solo per salvare le vite dei propri pazienti, ma anche per sé stesso.

A seguito di una sparatoria, infatti, “Doc” perde la memoria dimenticando gli ultimi dodici anni della propria vita. Affiancato da colleghi e amici, il personaggio di Luca Argentero proverà a ricostruire il buco temporale provocato dall’incidente.

La seconda stagione, composta da 16 episodi, sta confermando il successo della precedente. Moltissimi fan, tuttavia, si stanno già chiedendo se il prodotto targato Rai verrà confermato per una terza stagione. Le parole di Luca Argentero, a questo proposito, hanno generato una serie di dubbi.

Doc, è la fine per l’amata serie? Luca Argentero è un fiume in piena: “me lo immaginavo”

Si tratta del prodotto televisivo più riuscito degli ultimi anni, e certamente di una delle serie tv maggiormente apprezzate dai telespettatori italiani. Il successo di “Doc – Nelle tue mani” è da ascrivere non solamente all’indiscussa bravura degli attori, ma anche all’estrema attualità delle tematiche affrontate.

La seconda stagione della serie televisiva, infatti, prende le mosse proprio dalla pandemia con cui tutti, nel corso di questi ultimi due anni, si sono dovuti misurare – cinema e televisione compresi -. Una fiction che riesce dunque a stare al passo con i tempi e ad offrire uno spaccato in merito alla situazione attuale.

Quello che moltissimi telespettatori si stanno già chiedendo, tuttavia, è se “Doc – Nelle tue mani” verrà ufficialmente rinnovato per una terza stagione. Le parole di Luca Argentero, in questo senso, lasciano trapelare ben poco: “personalmente, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni, ma non posso sapere quello che verrà“.

Neanche dal protagonista della fiction, in sostanza, abbiamo informazioni certe rispetto al futuro di “Doc”. È probabile che, visti gli ascolti record, la Rai non tarderà a confermare questo prodotto di così grande successo.