Green Pass e stato d’emergenza: la decisione del Governo

Green Pass, novità importanti in arrivo il 1° aprile: la decisione del Governo sul certificato verde e sullo stato d’emergenza.

Secondo il cronoprogramma del Governo, il 31 marzo dovrebbe cessare lo stato d’emergenza e con esso numerose correlate misure. Un graduale ritorno alla normalità che dovrebbe chiudersi il 15 giugno anche con l’abolizione del Green Pass.

Ma nei mesi di aprile e maggio, cosa accadrà? Quali saranno le restrizioni ancora in vigore e soprattutto per chi?

Riaperture, Green Pass e stato d’emergenza: le decisioni dell’Esecutivo

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nella giornata di ieri avrebbe fatto il punto politico della situazione relativamente all’andamento della pandemia.

Con ogni probabilità il 31 marzo non verrà prorogato lo stato d’Emergenza e le regioni non saranno più suddivise per colore. Con l’inizio di aprile, quindi, potrebbero riaprirsi le porte della normalità, ma gradualmente. Questa, riporta la redazione di Today, la posizione del Premier.

Cosa cambierà, quindi, nella pratica? Per quanto concerne la scuola, Draghi ha assicurato che gli istituti non verranno più chiusi e che verrà eliminata la quarantena in caso di contatto con un positivo. In classe, peraltro, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine FFP2. Attualmente, invece, nel caso si registrassero più di 4 positività in classe i non vaccinati vengono trasferiti in dad mentre gli altri continuano con le lezioni in presenza.

Anche il Super Green Pass ed il suo utilizzo potrebbero subire delle modifiche. Il Presidente del Consiglio ha specificato come man mano anche il certificato verde rafforzato sparirà, iniziando con il distinguo fra attività al chiuso all’aperto. E tutto ciò avverrà sempre monitorando l’andamento epidemiologico.

Dal primo giorno del mese di aprile non sarà, riporta Today, più obbligatorio essere in possesso del green pass per poter usufruire dei servizi di ristorazione all’aperto. Dal 15 giugno, questa possibilità dovrebbe essere estesa anche per i posti al chiuso.

Anche i mezzi pubblici dal 1° aprile dovrebbero tornare alla loro massima capienza. Resterà, però, il Green Pass rafforzato almeno fino al 15 giugno per i trasporti extraurbani e interregionali.

Per conoscere le date dell’abbandono delle misure bisognerà attendere il mese di marzo quando il Governo pubblicherà il suo nuovo decreto prima ovviamente della scadenza dello Stato di Emergenza.