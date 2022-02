Eros Ramazzotti diviso tra Marica e Michelle, chi sceglierà tra le due? La sua seconda moglie ha le idee molto chiare

Eros Ramazzotti in bilico tra le due donne della sua vita? Prima si riavvicina a Michelle Hunziker, si fa fotografare insieme a lei per il compleanno della figlia Aurora, smentisce un ritorno di fiamma e dice di essere single, poi la bacia in diretta tv su Canale 5. A distanza di una settimana mostra a tutti di essere insieme alla sua seconda moglie, Marica Pellegrinelli, con lei scherza e tra i due c’è una grande sintonia come se la loro storia d’amore non fosse mai finita.

Solo ottimi rapporti quelli che il noto cantante ha mantenuto con le mamme dei suoi figli o c’è qualcos’altro? I suoi fan escono fuori di testa e non ci capiscono più nulla. C’è da dire che, invece, la Pellegrinelli ha le idee ben chiare e lei la sua scelta l’ha fatta. Il gesto clamoroso avvenuto sotto gli occhi di tutti rivela la verità.

Eros Ramazzotti e Marica: le immagini svelano tutto

Che tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sia rimasto un ottimo rapporto non è una novità. I due lo hanno fatto per il bene dei loro figli, ma l’attrice e modella la sua scelta, in fatto di cuore, l’ha già fatta. Dopo Eros, infatti, è tornata a sorridere affianco ad un altro uomo.

Si tratta del dj e producer olandese William Djoko. Un rapporto già consolidato a quanto mostrano le immagini diffuse da Diva e Donna. Come si fa a dirlo? Dall’intesa e dallo stretto rapporto che c’è tra il nuovo compagno di Marica ed i suoi figli, quelli avuti proprio da Eros.

Non solo i piccoli sono in compagnia della nuova coppia e sono a loro agio ma l’intimità sembra essere parecchia. Gabrio Tullio e Raffaella Maria camminano insieme alla mamma e a William Djoko come una bella famigliola, poi il gesto di Gabrio Tullio non mente.

Il piccolo si stringe a William e gli chiede di abbracciarlo. Un gesto molto dolce ed intimo, che dimostra come i bambini si siano già affezionati al nuovo compagno della mamma e che abbiano accettato di buon grado la nuova situazione familiare.

Non c’è spazio dunque per Eros nel cuore di Marica, tra di loro solo un bel rapporto per amore delle creature che hanno messo al mondo.