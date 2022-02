Jasmine Carrisi, la “mentalità un po’ paranoica” della madre e la testa dura del padre. La confessione della figlia d’arte

Jasmine Carrisi. La ventenne figlia del popolare cantante Al Bano Carrisi e l’ex showgirl Loredana Lecciso racconta com’è vivere in una famiglia costantemente sotto i riflettori

Nata il 15 giugno del 2001 sotto il segno dei gemelli, Jasmine Carrisi è nota principalmente per essere una delle figlie minori del noto cantante di Cellino San Marco, Al Bano e della compagna Loredana Lecciso.

La ragazza, ormai ventenne, sta percorrendo le orme del celebre padre perseguendo una carriera artistica in ambito musicale ma discostandosi totalmente dalle sonorità melodiche del genitore per affacciarsi al più moderno scenario trap.

Jasmine Carrisi: il pregiudizio pesante sui figli d’arte

Jasmine Carrisi ha affiancato Al Bano in una prima apparizione importante sul piccolo schermo in qualità di giudice di “The Voice Senior” (prima edizione), programma musicale condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di nomi altisonanti come quelli di Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

La ventenne ha pubblicato in passato un singolo dal titolo “Ego” e più recentemente ha confermato la sua vena artistica con il brano “Calamite” seguito da “Stikide”, pezzo realizzato in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K.

Cosa l’aspetta nel suo futuro è presto detto. Al momento ha lasciato la sua Puglia e si trova a Milano dove sta studiando Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

Si è aperta in un’intervista rilasciata a Barbara Fabbroni nella quale ha raccontato cosa voglia dire essere cresciuta in una famiglia così nota: “Essere figlia d’arte mi dà una mano per tanti aspetti sebbene comporti tantissimi pregiudizi”. Non è certo facile essere etichettata coma “la figlia di…” poiché comporta dover dimostrare sempre qualcosa in più.

Ma quelli che per il pubblico sono personaggi, per lei sono semplicemente mamma e papà. Cosa dice di loro? “Diciamo che mamma e papà si alternano, a volte, ho bisogno della riflessività e dell’attenzione (quasi ossessiva) ai dettagli di mamma, altre volte, della praticità e durezza di papà”.

Quali sono i loro difetti? “Di mia madre cambierei la mentalità un po’ paranoica che mi ha trasmesso. Di mio padre la ‘capu tosta’, testa dura, come si dice da noi. Ammetto di avercela anch’io!”.

Confessa di avere un rapporto molto stretto con l’ultimogenito della coppia, Albano jr: “Siamo l’uno l’opposto dell’altra, ma molto simili per tanti aspetti! Ci bilanciamo.”

Ma come va con gli altri fratelli più grandi, quelli che Albano ha avuto dall’ex moglie Romina Power? “Con ognuno ho un rapporto differente, fisicamente viviamo tutti in città diverse, viviamo relazioni a distanza. Sono arrivata ad avere un rapporto di amicizia maturo con i miei fratelli, sono molto aperta e affronto qualsiasi argomento con loro”.