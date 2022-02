Guerra in Ucraina, la Russia ha fatto partire il suo attacco. Il premier Draghi lo condanna. Vediamo cosa sta succedendo

Degenera la situazione tra Russia e Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto partire il suo attacco armato per proteggere il Donbass. L’invasione dell’Ucraina diventa così realtà. Putin ha esortato le truppe ucraine alla ritirata.

Gli attacchi militari contemporanei sono avvenuti nella notte in diverse città strategiche come Kharvik, Odessa e nella capitale Kiev. La guerra tra Ucraina e Russia è così ufficialmente iniziata. Il presidente russo aveva annunciato il suo attacco poche ore prima tramite un discorso in tv. Dopo il fallimento di vari tentativi diplomatici al fine di evitare lo scontro, Putin ha annunciato il suo attacco, precisando che il suo intento è solamente quello di demilitarizzare l’Ucraina. Nel suo discorso ha inoltre fatto un’affermazione molto forte: “Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia“.

E’ guerra tra Russia e Ucraina. Mario Draghi condanna l’attacco di Putin

E’ ufficialmente iniziata la guerra tra la Russia e l’Ucraina. E’ accaduto quello che tutti fino alla fine scongiuravano. Le conseguenze di questo scontro saranno inevitabili e già si prevede un elevatissimo numero di morti innocenti. L’attacco del presidente russo Putin è stato condannato all’unanimità dal premier Mario Draghi, dal presidente Joe Biden, da Sholz, Johnson e dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

In particolare il nostro premier Mario Draghi ha tenuto un discorso a riguardo, utilizzando parole di condanna molto forti nei confronti di Vladimir Putin. “Il governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente” questo quanto dichiarato dal presidente Draghi. Neanche gli altri capi di stato hanno risparmiato Putin per la sua decisione di attaccare l’Ucraina. Biden ha definito la Russia come unica responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà, affermando la decisione degli Stati Uniti di rispondere in maniera forte.