Nessun ripensamento: Putin ha dichiarato guerra all’Ucraina attraverso un video che sta facendo molto discutere, cosa si nasconde dietro al filmato?

“Questo è il modo in cui Putin mette in guardia, ma poi figuratevi se mette in atto una cosa di questo tipo”, è questa la frase che da giorni rimbomba nelle trasmissioni e su Twitter. Ma l’attacco da parte del Governo Russo non è tardato ad arrivare ed ora l’Ucraina è in pericolo.

Così Kiev e alcune città limitrofe si sono svegliate con un silenzio assordante derivante dai colpi sentiti intorno alle cinque del mattino, quando le forze militari russe hanno dato inizio alla guerra.

Guerra Russia-Ucraina, i segnali erano evidenti

Appresa la notizia dell’attacco, i media italiani si sono messi subito a lavoro per seguire più da vicino la situazione in Ucraina, analizzandola da vari punti di vista. Il Tg1 è in diretta costante con gli inviati che si trovano in diverse città attaccate dalla Russia.

Gianni Riotta, editorialista di La Stampa, in collegamento al Tg1 pone una domanda: “Perché esperti, politici, analisti, diplomatici hanno continuato a negare che ci sarebbe stata la guerra di Putin in Ucraina?”.

Le risposte sono diverse, sono presenti alcuni elementi di complicità e alcuni pensieri tradizionalisti che non consentono di capire cosa sta succedendo attualmente in Europa.

“Quello che è terribile è il discorso di Putin – ha continuato Riotta – quando ha affermato che chi è amico degli Ucraini, chi pensa di fermarci, sappia che reagiremo con mezzi che non hanno mai subito nella loro storia”.

Grazie alla tecnologia, i servizi di Intelligence potrebbero confermare che il video pubblicato dal Governatore russo poco prima dell’attacco sarebbe stato in realtà registrato tre giorni fa alle 19.

Quindi lunedì 21 febbraio 2022, il Presidente Putin avrebbe deciso che si sarebbe potuti arrivare a questo momento ed ha organizzato tutto. Domenica notte era in corsa un’intensissima attività diplomatica che stava guidando il Presidente Francese Emmanuel Macron con Putin e il Presidente Biden.

L’opinione pubblica in quel momento aveva pensato che si sarebbe arrivati ad un negoziato, ma così non è stato. La mattina dopo Putin avrebbe affermato che non ci sarebbe stato nessun compromesso con gli Stati Uniti.