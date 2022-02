Francesco Totti e Ilary Blasi, dove vivono? Una villa da sogno FOTO

Qual è la casa dove vivono Francesco Totti e Ilary Blasi? Un vero e proprio sogno ad occhi aperti!

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno vissuto 24 ore particolarmente difficili a causa di alcune notizie rimbalzate sul web e in tv che annunciavano la rottura di una delle coppie storiche dello showbiz.

Il re di Roma e la prossima conduttrice de “L’isola dei famosi” sono sposati da 17 anni e hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il loro amore ha superato le difficoltà e le crisi scaturite altresì da notizie che circolavano sui giornali di gossip ma questa volta è stato l’ex capitano della Roma a voler mettere fine alle voci delle ultime ore che lo vedevano insieme ad un’altra donna, soprattutto per proteggere i suoi tre figli.

Si era parlato di un possibile allontanando di Francesco Totti dalla dimora in cui vive con la sua famiglia per spostarsi nell’altra casa di Casal Palocco. Dunque dove vivono la coppia Totti-Blasi?

La villa da sogno di Totti nel cuore di Roma

I due hanno acquistato una villa nel quartiere signorile e centrale dell’Eur, una delle zone più più belle di Roma.

Ogni tanto è proprio Ilary Blasi a pubblicare angoli della loro abitazione tramite le sue IG Stories.

Ciò che sicuramente salta all’occhio è la grande sala da pranzo molto luminosa con pareti bianche e mattoncini che danno ancora più profondità. Sulla parete una vetrata che si affaccia sul giardino antistante curato con un prato inglese è una grande piscina dove l’estate, soprattutto i ragazzi, trascorrono gran parte del tempo.

Oltre alla sala da pranzo c’è un’altra sala che è dedicata al calcio, del resto come poteva Totti non dedicare almeno una stanza della sua abitazione allo sport che ha caratterizzato la sua vita? Proprio lì ha messo n bacheca i trofei vinti, le sue gigantografie e le maglie che nel corso della sua carriera ha scambiato con i grandi calciatori che ha incontrato in campo.

Al piano superiore si sviluppano le camere, spaziose per ognuno.

Insomma una vera e propria reggia nel cuore della Capitale dove alberga il cosiddetto re di Roma.