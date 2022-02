Russia-Ucraina, i bambini in fuga e il terrore nei loro occhi – LE FOTO

La tanto temuta invasione dell’Ucraina da parte della Russia è iniziata all’alba: in migliaia stanno lasciando il Paese, compresi centinaia di bambini.

Questa mattina all’alba, il presidente russo Vladimir Putin ha dato il via alle operazioni militari in Ucraina iniziando un conflitto che tutti temevano ormai da settimane. Bombardamenti ed esplosioni si sono susseguiti sul territorio ucraino, dove si contano le prime vittime.

In migliaia stanno fuggendo dal Paese, compresi centinaia di bambini terrorizzati dalla situazione che è precipitata nelle ultime ore. A Kiev ed in altre città, centinaia di auto sono in coda per raggiungere il confine e lasciare l’Ucraina.

“Ho preso la decisione di un’operazione militare. Chiunque proverà ad interferire sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà conseguenze mai viste nella storia“. Con queste parole, stamane il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’invasione dell’Ucraina.

Carrarmati, blindati, caccia e altri mezzi militari dell’esercito russo sono entrati nel territorio ucraino. Esplosioni e bombardamenti in diverse città, secondo quanto riportano alcune fonti internazionali e la redazione di Tgcom24, hanno provocato la morte di almeno sette persone ed il ferimento di almeno altre nove. Si conterebbero al momento anche diciannove dispersi.

Considerata la drammatica situazione, in migliaia hanno deciso di lasciare il Paese per scampare al conflitto che, secondo molti, potrebbe portare a conseguenze catastrofiche. Bambini, donne e anziani stanno cercando di raggiungere il confine e si moltiplicano le auto in coda sulle strade della Capitale, ma anche di altre aree dell’Ucraina.

Numerosi già i capi di stato, compreso anche il Premier Mario Draghi, che hanno condannato la decisione del numero uno del Cremlino sostenendo la popolazione ucraina. In primis, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il quale ha affermato come questa guerra porterà ad una “catastrofica perdita di vite umane e sofferenza“. In pericolo, difatti, vi sarebbe la vita di milioni di persone.

Intanto si continuano a valutare altre pesanti sanzioni a livello economico per la Russia, dopo quelle già comminate nei giorni scorsi per scongiurare l’invasione, iniziata stamane.