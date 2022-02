Caso Totti-Blasi, il Pupone smentisce ma la polemica non tace. Parla l’ex marito dell’ “altra donna”

Francesco Totti e Ilary Blasi ai ferri corti? L’indiscrezione che ha messo in agitazione un paese intero si colora di altre sfumature. A parlare è l’ex marito della presunta “altra donna”

La notizia della presunta crisi matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, scoppiata solo quattro giorni fa, è giunta come un fulmine a ciel sereno nella vita di molti. La coppia, infatti, è amatissima dal pubblico italiano che la segue con affetto da oltre 17 anni.

L’ex capitano della Roma ha provveduto a smentire la notizia il più velocemente possibile attraverso alcune Instagram Stories in cui era evidente il suo disappunto, soprattutto alla luce del fatto che siano inevitabilmente coinvolti i tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Indossava una felpa con la stampa del suo codice fiscale (già diventata un must have) e ha detto: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati”.

Francesco Totti non viene creduto. In scena un altro protagonista

Il sito Dagospia, fautore della divulgazione della notizia della fine imminente del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, non si scompone e rilancia manifestando dubbi riguardo le parole espresse dal Pupone. “Totti ha smentito in un video (peccato che non smentisca un bel niente)”. L’espressione “fare attenzione” all’indirizzo di un certo tipo di stampa viene percepita come una minaccia e fa riflettere il fatto che mai abbia nominato Ilary Blasi nel suo discorso, nè Noemi Bocci.

Ma chi è Noemi Bocci? A quanto pare sarebbe la nuova fiamma dell’ex calciatore. La donna è stata sposata con Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e Ceo della Caucci Marble.

Raggiunto dal quotidiano Il Messaggero anche quest’ultimo si è aperto sulla vicenda e bacchetta l’ex moglie: “Doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”.

Non smentisce e non conferma la situazione ma prosegue tagliente: “Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…“. Pensa che lei possa essere solamente avvantaggiata dal punto di vista mediatico, sfruttando il momento di notorietà.

E di Totti cosa pensa? “Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”.