“Che faccetta triste”, Rossella Brescia con il broncio sul divano, il suo sguardo preoccupa i fan. Cos’è successo? – FOTO

La conduttrice si è mostrata nell’ultimo post Ig con un’aria mesta che ha preoccupato molto la sua community, c’è qualcosa che non va in lei…

La bellissima attrice e conduttrice di Martina Franca classe 1971 sta per tornare in tv con una nuovissima fiction comedy. Si tratta de “Il Santone” ispirata al personaggio creato da Federico Palmaroli ed Oscio con il volto di Neri Marcorè e la presenza straordinaria di Rossella Brescia.

La serie in dieci puntate è stata prodotta da StandByMe in collaborazione con Rai Fiction e disponibile in esclusiva su Rai Play dal 25 febbraio 2022. Ieri la conferenza stampa di presentazione fatta ancora a distanza per problemi legati all’emergenza Covid, ma tutti gli attori hanno dimostrato di sperare in una ripresa immediata del settore spettacolo finora messo in ginocchio.

La Brescia subito dopo la diretta ha però postato una foto di lei sul divano in cui si mostra triste e sconsolata. Cos’è successo?

Rossella Brescia affranta e triste, gli occhi parlano da soli

“Tu sei come una pietra preziosa che viene violentemente frantumata in mille schegge per poter essere ricostruita di un materiale più duraturo di quello della vita, cioè il materiale della poesia. (Da una lettera Di Pier Paolo Pasolini a Maria Callas, 21 Luglio 1971)”.

Questa la didascalia che la bella attrice siciliana ha voluto postate poche ore fa in cui però si mostra in una veste molto lontana da quella a cui siamo abituati a vederla.

Stesa sul divano di casa appoggia la testa sul cuscino grigio, solo un piccolo accenno al suo volto e agli occhi scuri ancora incorniciati dal trucco nero pesante e il mascara accentuato. Sono però visibilmente arrossati e raccontano una situazione di pianto appena placato.

Molti i fan che sono accorti di questo suo stato che però lei non ha ancora rivelato nelle stories. Cos’è successo? Attendiamo le prossime ore per scoprire qualcosa.

“Che faccetta triste 😢”, “...preziosa e luminosa…intensa e profonda…chapeau 👏”, “Cos’è successo Ross? Tutta la tua essenza in questo semplice scatto”, “Occhio languido…Ross non è da te…Noir bellissimo ❤️”, “Sei stanca tesoro? Ci fai preoccupare con quegli occhi tristi 😢”.