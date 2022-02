Il buongiorno della “meravigliosa Queen”, Stefania Orlando, è uno spettacolo da togliere il fiato. Lei è “sempre più bella, intensa e affascinante”.

Dopo lo scatto di assoluta libertà, pubblicato in diretta dalla sua permanenza in hotel soltanto dieci giorni fa, la nota ex gieffina di origini romane, Stefania Orlando, ha dato un nuovo appuntamento ai suoi fan. Stamani, martedì 22 febbraio, la soubrette è pronta a continuare la sua tradizione di istantanee sublimi quanto imprevedibili.

L’esordio dell’artista canora ed ex concorrente di “Tale E Quale Show“, nella sua passata edizione, risale alla metà degli anni ’90. Dopo le sue prime apparizioni sul piccolo schermo nel ruolo di valletta, già nel ’95 prenderà le redini di alcuni noti programmi nelle vesti di conduttrice. Una delle sue partecipazioni più longeve è di certo quella per la storica trasmissione Rai de “I Fatti Vostri“. Ora, l’attuale opinionista de “La Vita In Diretta“, pare si trovi a un decisivo punto di svolta del suo percorso nel mondo dello spettacolo. Durante il quale preferirà riporre le sue attenzioni, nonostante il tempo sia passato, al suo lato più vero.

“Bisogna lasciarsi andare” Stefania Orlando dopo la doccia si sdraia sul letto – la FOTO mozzafiato

PER VEDERE STEFANIA ORLANDO “SUL LETTO”, VAI SU SUCCESSIVO.