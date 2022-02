Lo scandalo che ha coinvolto il Principe Andrea in questi mesi ha un nuovo pesante risvolto: arriva una decisione clamorosa per scampare il processo.

Lasciarsi il pesante scandalo alle spalle e non affrontare i giudici americani. Questo quello che avrebbe spinto il Principe Andrea a trovare un accordo con Virginia Giuffre, la 38enne che ha accusato il reale di averla costretta ad avere rapporti quando era ancora minorenne. I due si sarebbero conosciuti durante uno degli eventi di Jeffrey Epstein, imprenditore americano accusato di abusi e traffico internazionali di minori, deceduto in circostanze misteriose in carcere nel 2019.

Il terzogenito della Sovrana avrebbe smentito questo incontro, ma una foto al fianco di Virginia proverebbero il contrario anche se sembra che non sia pervenuta la copia originale.

Più grande di lei di 23 anni, le accuse lo avrebbero costretto ad affrontare i giudici in America. Per evitare questo epilogo e risolvere la pesante situazione è stato trovato un accordo. Andrea sborserà un consistente risarcimento a favore della fondazione della Giuffre.

Principe Andrea: l’accordo per scampare il processo

Per placare lo scandalo che si è abbattuto sulla Royal Family a causa della vicenda giudiziaria del Principe Andrea è stata prevista una grande somma per la 38enne.

Dichiaratosi sempre innocente, la scelta di Andrea è stata attuata per evitare di andare in giudizio e aumentare il clamore mediatico. La somma del risarcimento non è stata resa nota, ma secondo il Daily Mail sarebbe pari a 7,5 milioni di dollari. Oltre alla cifra, mistero su chi la sosterrà, un dilemma che sta interessando tutti.

Secondo il Telegraph la Regina potrebbe contribuire ad affrontare questa enorme somma attraverso i fondi del ducato di Lancaster. Non mancano timori che possano essere smossi denari dei contribuenti, possibilità su cui Carlo e William si sarebbero opposti.

Intanto Andrea, che ha venduto il suo chalet in Svizzera per 17 milioni di sterline, ha scampato il processo, ma rimane comunque tagliato fuori dalla vita reale. Soli pochi mesi fa la drastica decisione con la quale ha visto rimuoversi tutti i titoli.