Le gioiose nozze di Eleonora Daniele sono state indette con largo ritardo nella sua vita: il motivo di tale decisione esce ora allo scoperto.

La conduttrice e giornalista di origini padovane, Eleonora Daniele, è uno dei volti più graditi del piccolo schermo. Con un ventennale percorso alle sue spalle, in televisione, l’ormai affezionata protagonista di “Storie Italiane” ha desiderato fare chiarezza sul rapporto che la lega, ufficialmente dal 14 settembre del 2009, al noto imprenditore romano, Giulio Tassoni.

Fino ad oggi la coppia ha preferito ambire a una vita sentimentale caratterizzata da tanta riservatezza. Non lasciando, dunque, tanto facilmente che il luccichio dei riflettori potesse interferire con il loro saldo rapporto. Ma cosa si celerebbe dietro al loro primo incontro? Finalmente, le trame del feeling che lega la conduttrice al premuroso imprenditore specializzato in beauty e cosmesi, possono essere svelate.

Eleonora Daniele, tutta la verità sul matrimonio: perché ha aspettato così tanto

La reginetta dell’attualità nazionale, classe 1976, pare che in realtà abbia incontrato per la prima volta il suo Giulio nel lontano 2002. E che al contempo, la sua carriera nel mondo dello spettacolo e del giornalismo, si sia sviluppata di pari passo con il nascere della loro storia d’amore.

Dunque, si tratta di un rapporto ventennale, per Eleonora. Così come quello per la sua più grande passione. Eppure sembrerebbe che entrambi gli esponenti della storica coppia abbiano preferito aspettare prima di legarsi ufficialmente. Relegando il matrimonio a un secondo momento della loro vita. Il motivo?

E’ molto semplice. Dopo essersi incontrati grazie a un’occasione mondana e amichevole, nonché per puro volere del destino e a una sola annualità di distanza con la sua già promettente esperienza all’interno della casa del “Grande Fratello“, la conduttrice non ha mai smesso di frequentare l’imprenditore, lontano dall’avanspettacolo, ma dall’artistica e assai distinta origine.

La decisione di sposarsi, infine, è stata poi intrapresa dai due di comune accordo. Probabilmente in correlazione con il desiderio di entrambi di diventare genitori. Difatti, soltanto dopo aver vissuto assieme per un periodo di circa quattro annualità, e a nozze compiute, Eleonora e Giulio hanno dato il benvenuto allo loro primogenita, Carlotta.