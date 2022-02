“Uomini e Donne”, lite terrificante in studio. Interviene Maria De Filippi

Uomini e Donne, Tina Cipollari ha perso le staffe nei confronti della dama del trono over Pinuccia. Maria De Filippi, commossa, ha deciso di intervenire

Altra giornata di polemiche nello studio di Uomini e Donne. Alessandro e Pinuccia sono arrivati ai ferri corti negli ultimi tempi, infatti la scorsa settimana la dama di Vigevano aveva espressamente detto di voler chiudere la loro frequentazione. Nel corso dell’ultima puntata, i due sono tornati a confrontarsi e, ovviamente, a scontrarsi.

La loro crisi ha avuto inizio quando, un paio di settimane fa, Pinuccia ha preso il treno per andare a Roma a registrare la puntata ed è stata beccata in viaggio con il Green Pass scaduto. Per questo motivo, ha ricevuto una multa di 400 euro ed è stata cacciata dal mezzo di trasporto. Questo le ha causato una umiliazione molto forte, e nel momento in cui ha chiamato Alessandro, lui le ha chiesto come mai i figli non si fossero preoccupati di farle fare la terza dose di vaccino.

Uomini e Donne: Pinuccia emoziona Maria De Filippi

Alessandro non voleva prendersela con i figli di Pinuccia, il suo era un semplice dubbio e una domanda, ma la dama l’ha interpretata male e si è arrabbiata con lui. In studio, Tina Cipollari ha dato ragione ad Alessandro, accusando Pinuccia di trattare male il cavaliere in modo ingiusto. Quando la dama è scoppiata a piangere a causa delle urla dell’opinionista, Alessandro si è sciolto e ha deciso di mettere da parte ogni tipo di rancore per consolare la dama di Vigevano. Le ha chiesto più volte di ballare e, alla fine, lei ha ceduto.

Maria De Filippi anche è intervenuta, avvicinandosi a Pinuccia e cercando di farle capire che non deve più pensare alle ipotetiche brutte figure che fa, perché non è più una ragazzina ed è arrivata ad un punto in cui dovrebbe cominciare a fregarsene un po’ di più. L’intervento della padrona di casa e di Alessandro è stato necessario, infatti dopo qualche minuto la dama si è ripresa. Dunque, alla fine, lei e Alessandro hanno finalmente fatto pace.