Al Maradona in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Napoli e Barcellona. Tabellino e pagelle.

Al ”Diego Armando Maradona” si affrontano Napoli e Barcellona. Una gara che determinerà il passaggio del turno per una delle due formazioni.

All’andata il match al ”Camp Nou” era terminato sul risultato di 1-1 con i gol di Zielinski e Ferran Torres.

Ora gli uomini di Mister Spalletti cercheranno il tutto per tutto per proseguire il suo cammino in Europa League, in una gara che ha il sapore di Champions League visto il livello delle due squadre in campo.

Ma qual è stata la cronaca del match, il tabellino e le pagelle? Ve lo sveliamo nella seconda parte del nostro articolo.

Napoli-Barcellona: le pagelle e il tabellino della partita

All’8 passa in vantaggio il Barcellona, in seguito ad un calcio d’angolo battuto male dal Napoli parte il contropiede blaugrana con Adama Traorè che serve centralmente Jordi Alba, il quale va verso la porta avversaria e batte Meret con un piatto destro sul primo palo.

Dopo soli 5′ arriva il raddoppio spagnolo, Ter Stegen rinvia, Rrahmani spizza ma Ferran Torres la fa sua e di tacco serve De Jong. L’olandese da fuori area la infila sotto l’incrocio dei pali.

Il Napoli accorcia le distanze al 22′: Ter Stegen atterra Osimhen sulla linea dell’area di rigore. E’ calcio di rigore. Dal dischetto un freddissimo Insigne che non sbaglia e porta i suoi sull’1-2.

Al 45′ il Barcellona ipoteca la qualificazione. I partenopei non riescono ad allontanare un corner, Jordi Alba crossa per Pique che angola un sinistro alle spalle di Meret.

Il poker blaugrana arriva al 58′ con Aubameyang che piazza il suo destro sotto la traversa.

Chiude il tabellino dei marcatori il Napoli con Politano all’87’ che ne approfitta recuperando un pallone in area e infilando il 2 a 4.

NAPOLI-BARCELLONA 2-4

Marcatori: 8′ Jordi Alba (B), 13′ De Jong (B), 22′ rig. Insigne (N), 45′ Pique (B), 58′ Aubameyang (B), 87′ Politano (N)

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (46′ Politano), Fabian (73′ Ounas); Elmas, Zielinski (73′ Mertens), Insigne (82′ Petagna); Osimhen (73′ Ghoulam). All. Luciano Spalletti. A disp. Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Mertens, Politano, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; F. De Jong, Busquets (62′ Gavi), Pedri (74′ Nico); Adama Traoré (74′ Dembelé), Aubameyang (74′ L. De Jong), Ferran Torres (82′ Puig). All. Xavi. A disp. Neto, Tenas, Puig, Dembelé, Braithwaite, L. De Jong, Mingueza, Garcia, Nico Gonzalez, Gavi

Ammoniti: Zielinski, Fabian

Arbitro: Karasev (RUS)