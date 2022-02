“Ma sei senza…” Elodie e la FOTO che infiamma la serata. Il vestito sale troppo e si intravede il lato migliore…

Elodie, l’ultima foto che la cantante ha pubblicato su Instagram è a dir poco a luci rosse: il vestito sale fino all’inverosimile e…

Si vociferava di una presunta rottura tra la cantante Elodie ed il manager Davide Rossi, ma le foto diffuse nelle scorse settimane dai media hanno paparazzato la coppia in atteggiamenti più che intimi. L’artista, dopo la rottura con il collega Marracash, ha aperto le porte del proprio cuore solo ed esclusivamente all’ex modello milanese, al quale si dimostra legatissima.

Al momento, tuttavia, sul profilo Instagram della Di Patrizi non sono ancora comparsi scatti di coppia che ufficializzino in via definitiva questa unione. Di contro, però, le foto che ritraggono la cantante nelle vesti più audaci e succinte non sembrano mai mancare.

È proprio questo il caso dell’ultimo scatto postato dall’artista su Instagram, in cui tutta la mercanzia di Elodie viene clamorosamente esposta al pubblico dei social. Una visuale così estrema non poteva far altro che scatenare una valanga di domande…

“Ma sei senza…” Elodie e la FOTO che infiamma la serata. Il vestito sale troppo e…

Per vederla, vai su Successivo