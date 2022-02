Attimi di esitazione per la conduttrice Nunzia De Girolamo di fronte a un imprevisto nella sua routine giornaliera. Le immagini diventano virali.

Ad una settimana dalla messa in onda della prima puntata di “Ciao Maschio“, che ha dato ufficialmente inizio alla sua seconda edizione, la nota conduttrice partenopea, Nunzia De Girolamo, si è trovata quest’oggi, giovedì 24 febbraio, in un momento di spiazzante difficoltà.

Amatissima dal pubblico della penisola italiana per il suo interessante appuntamento con dialoghi tutti al maschile sul primo canale Rai, in seconda serata, la conduttrice classe 1975 rappresenta al momento uno dei volti più carismatici del piccolo schermo. Celebre anche sui social network per le sue avventure nel quotidiano, l’ex ministra ha dimostrato di saper fronteggiare, nella maniera più divertente, un problema inizialmente apparso ai suoi occhi come insormontabile.

“Scassa la porta” Nunzia De Girolamo in difficoltà, succede l’imprevisto – il VIDEO è esilarante

Nunzia De Girolamo

La mattina di oggi, per la conduttrice, è iniziata con un imprevisto. “Perché hanno chiuso?“, tuona con sorpresa Nunzia immortalata in un video apparso sul suo profilo Instagram soltanto un’ora fa. Le varie storie mostrano infatti la stoica conduttrice, dopo la sua “cosmica” puntata di ieri sera, salire lentamente le scale ma rimanere improvvisamente all’esterno di un edificio verso cui era diretta.

Le esilaranti immagini dei diversi tentativi della conduttrice di fare il suo ingresso, con tanto di alcuni “bagagli” alla mano divenuti più tardi fonte per lei di grande ironia, non sono riusciti a passare inosservati agli occhi dei suoi 123 mila follower. Divenendo per tal ragione, in pochi minuti, estremamente virali in rete. Nonostante le rassicurazioni dei presenti sul posto, o delle persone al suo fianco che la spingeranno a continuare, seppur invano, nella sua impresa, la scena diventerà in breve tempo l’aneddoto del giorno. Addatto forse a stemperare l’estrema tensione internazionale.

“Non si apre“, sentenzia infine più decisa Nunzia, arrivando così a una ancor più comica quanto estrema soluzione. “Scassa la porta” intimerà la conduttrice all’autore del video.

Fortunatamente, in conclusione, la conduttrice riuscirà a riprendere in mano la situazione. Optando per un cambiamento altrettanto netto e inaspettato del suo look. La sua chioma nera si è trasformata, soltanto alcuni istanti fa, in un bellissimo rosso fuoco. “Vi piace?” Le prime risposte dei suoi fan sembrano essere unanimemente condivise. E’ un sì.