L’auto del giovane, dopo essersi scontrata con un’altra vettura, è finita contro il guardrail. Un violentissimo impatto che ha ridotto l’auto del 27enne in un ammasso di lamiere. Purtroppo, per il 27enne, all’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. Ferite altre due persone che sono state trasferite in ospedale, dove ora si trovano ricoverate. Entrambe non sarebbero in pericolo di vita. Per i rilievi sono arrivati anche i carabinieri.

Nella serata di ieri, mercoledì 23 febbraio,

La vittima è Gabriele Dalla Villa, 27enne di Lendinara. Il ragazzo, secondo quanto riferiscono alcune fonti locali ed i colleghi di Fanpage, si trovava alla guida della sua Alfa Romeo 147 che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra vettura. Dopo l’impatto, la 147 si è schiantata contro il guardrail che delimita la carreggiata.

Sul luogo del sinistro sono accorsi gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 27enne e lo hanno affidato all’equipe medica che, purtroppo, hanno potuto solo costatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Nello scontro, scrive Fanpage, sono rimaste ferite altre due persone, di cui non si conoscono le generalità, che sono state trasportate in ospedale: entrambe non sarebbero in pericolo di vita.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri del capoluogo di provincia veneto che hanno condotto i rilievi del caso per accertare le cause dello schianto.

La notizia della morte di Gabriele ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Lendinara, dove la madre del 27enne, Francesca Zeggio, ricopre la carica di assessore.