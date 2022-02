Francesco Totti e Ilary Blasi sono al centro del gossip, in attesa di scoprire ulteriori dettagli ripercorriamo alcuni momenti della storia

Ci hanno fatto sognare, loro che l’amore lo hanno reso unico e autentico. Venti anni insieme, giorno dopo giorno, senza mai arrendersi alle mille intemperie della vita.

Eppure, secondo alcune indiscrezioni, qualcosa sembra essersi rotto. Francesco Totti e Ilary Blasi, il re e la regina di Roma starebbero attraversando una crisi. Negli ultimi giorni sono tante le voci al riguardo, smentite dai diretti interessati attraverso stories Instagram che hanno lasciato un filo di speranza tra i fan che stentano ancora a credere che tra loro possa essere realmente finita.

Totti-Ilary, venti anni insieme

Nella speranza che la crisi sia solo momentanea, non ci resta che ripercorrere alcuni dei momenti più belli che la coppia amata dagli italiani ha condiviso con i fan in tutti questi anni.

Il primo ricordo è quello della scritta sulla t-shirt “Sei unica” che il Pupone ha dedicato alla sua fidanzata la prima volta che è andata allo stadio per vederlo giocare. Francesco l’aveva invitata, ma fino all’ultimo non sapeva se lei avesse accettato visto che all’epoca Ilary abitava a Milano ed aveva un altro ragazzo.

Il loro è stato il primo matrimonio in diretta televisiva su Sky, impossibile dimenticare quei sorrisi ingenui e spensierati di due giovani che stavano per coronare il loro sogno. E poi ancora la nascita del primo figlio Christian, a seguire la secondogenita Chanel e poi la piccola Isabel.

La scalata verso il successo di Ilary Blasi che con determinazione, coraggio e disinvoltura ha voluto continuare la sua carriera lasciando da parte il fatto di essere la moglie di Francesco Totti.

E per finire, ma ce ne sarebbero altri milioni di episodi da ricordare, l’addio di Francesco Totti in diretta post partita. La sua lettera, l’entrata in campo della sua famiglia unita e accanto a lui in ogni situazione.

Lo scorso anno è uscita anche la serie sulla vita del Capitano ed Ilary è stata una costante della storia. D’altronde non poteva essere il contrario, i due sono cresciuti insieme, supportandosi e sostenendosi sempre, facendo credere al mondo intero che il vero amore esiste.