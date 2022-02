Milly Carlucci, pioggia di critiche. Non passa inosservato il trucco per gonfiare gli ascolti: “Indecente”

Milly Carlucci. La storica presentatrice RAI è in onda ogni venerdì con “Il cantante mascherato”. Travolta da insinuazioni spiacevoli sul suo comportamento

Per il terzo anno consecutivo, dopo una giusta pausa rigenerante a conclusione del talent show di danza riservato ai vip “Ballando con le stelle”, per Milly Carlucci si riaccendono le luci dei riflettori. La storica presentatrice Rai, infatti, ha recentemente ripreso le redini de “Il cantante mascherato”.

Il programma piace moltissimo al pubblico da casa che si cimenta a scoprire di volta in volta le identità delle personalità in gara nascoste dentro i costumi ingombranti. L’ultima puntata ha svelato chi si celava dietro l’Aquila, ovvero Alba Parietti (reduce da “Tale e quale show”), e il Cavalluccio Marino, ovvero Cristina D’Avena (regina delle sigle dei cartoni animati). Ottimi risultati in termini di ascolto, tuttavia Milly Carlucci dovrà fronteggiare delle allusioni poco gratificanti sul suo comportamento.

Milly Carlucci: l’accusa dal web. Come riesce a far lievitare i dati di ascolto

Gli ascolti de “Il cantante mascherato” sono buoni ma probabilmente ci si aspettava qualche numero in più. Lo scorso 18 febbraio ha totalizzato 3.347.000 spettatori pari al 18.9% di share contro il diretto concorrente, la miniserie di Canale 5 “Fosca Innocenti” con 3.523.000 spettatori ma con uno share del 16.5%.

Li dividono più di 2 punti di share, ossia la percentuale di telespettatori sintonizzati su un canale in una determinata fascia oraria.

Su Twitter c’è chi ha insinuato che la Carlucci usi un escamotage poco sportivo. Il giornalista Massimo Falcioni ha scritto: “Conti non superava mai le 24. E se sforava 5′ si scusava con Tv7. Il Cantante Mascherato invece si prende sistematicamente 25 minuti per racimolare quel mezzo punto di share in più”.

Dello stesso avviso anche il collega Giuseppe Candela: “Il Cantante Mascherato cala al 18,9% di share, risultato che ottiene togliendo dalla media venti minuti iniziali al 16,2% e chiudendo mezz’ora dopo, sfidando la fiction solo 90 minuti. Senza trucchetti e con gli orari di Conti stava al 17%”.

“Indecente come sempre Milly Mezzucci” – replica qualcun altro con feroce ironia. C’è però chi prende le sue difese sottolineando come spesso anche le reti concorrenti (Canale 5 con il “Grande Fratello Vip”, ad esempio) arrivino ad orari improponibili per strappare quel mezzo punto in più.