La talentuosa cantante italiana Bianca Atzei ha condiviso una nuova foto a dir poco pazzesca: vediamola insieme…

La famosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ ha postato di nuovo: i fan sono fuori controllo!

Nell’immagine Bianca viene immortalata a tre quarti, mentre appoggia una mano sul fianco, rivolge lo sguardo verso l’obbiettivo della fotocamera ed assume un’espressione piuttosto seria e grintosa: la sua bellezza non teme rivali!

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “E sembra sempre lo stesso Giovedì e maledetti quei giorni che tornavi qui”. E ancora: “Un pezzo di una canzone dell’album”.

Siete curiosi di vedere lo scatto che ha causato migliaia di infarti? Si ricorda che la visione è sconsigliata a chi soffre di tachicardia…

Bianca Atzei, il vestitino è striminzito. Un fan scrive: “La mia gioia in una giornata pessima” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Doc, è la fine per l’amata serie? Luca Argentero è un fiume in piena: “me lo immaginavo”

Non c’è alcun dubbio: la favolosa showgirl sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Nella foto Veronica Atzei, conosciuta come Bianca Atzei, indossa un vestitino variopinto, che ha uno scollo a cuore ed una fantasia stravagante: la magnifica trentaquattrenne detta le leggi della moda!

I suoi scatti sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno…

Il post è stato super apprezzato dagli utenti che la seguono ed ha ricevuto migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sei la mia gioia in una giornata pessima“; “Sei spettacolare, di una sensualità unica e hai uno sguardo semplicemente pazzesco”; “Sei sempre bellissima, ” oppure “Che bella che sei vestita così”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> La De Filippi non fa sconti: “abbiamo dovuto cacciarla”. Lei saluta così Uomini e Donne

Una cosa è certa: Bianca Atzei sa sempre come riuscire a non passare mai inosservata… le sue foto sono sempre sulla bocca di tutti!